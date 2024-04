Karstadt in Potsdam schließt 16 Galeria-Häuser vor dem Aus – Stadtpalais in Potsdam gehört dazu

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat am Samstag mitgeteilt, welche der noch bestehenden 92 Filialen geschlossen werden sollen. Demnach müssen als Ergebnis des laufenden Insolvenzverfahrens 16 Filialen schießen. Karstadt in Potsdam steht auf der vom Konzern in Essen veröffentlichten Streichliste.

Jede der fortzuführenden Filialen müsse das Potenzial haben, „bereits heute oder in absehbarer Zeit die notwendige Profitabilität zu erzielen“, teilte der Konzern mit. „Als Ziel haben wir einen marktüblichen Mietkorridor von 7 bis 11 Prozent des Umsatzes definiert, um die jeweilige Filiale wirtschaftlich rentabel betreiben zu können“, erklärte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. „Wir haben für den Erhalt jeder einzelnen Filiale hart verhandelt. Nicht nur im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch im Hinblick auf lebendige Innenstädte.“

Karstadt in Potsdam erfüllt diese Ziele des Insolvenzverwalters offenbar nicht. „Dort, wo uns mit den Vermietern ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis trotz größter Bemühungen aller Beteiligten und trotz der Unterstützung durch die Politik nicht zu erzielen war, können die betreffenden Häuser nicht fortgeführt werden“, sagte Denkhaus weiter. Es sei eine „sozialverträgliche Lösung“ für die 1400 Beschäftigten in den betroffenen Filialen erarbeitet worden.

Mit dem Gesamtbetriebsrat sei am Freitag ein Sozialplan beschlossen worden. Darin sei unter anderem festgelegt worden, dass die Betroffenen für acht Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Von bestehenden 12.800 Arbeitsplätzen würden 11.400 erhalten.

Eigentümer des traditionsreichen Stadtpalais in der Brandenburger Straße in Potsdam ist seit 2016 das Londoner Investmentunternehmen Meyer Bergman. Ein Zeitpunkt für die Schließung der 16 Filialen wurde nicht genannt.

Neben dem Kaufhaus in Potsdam sollen die Häuser in Augsburg, im Berliner Ringcenter, in Berlin-Spandau und in Temeplhof, Chemintz, Essen, Köln Breite Straße, Leonberg, Mainz, Mannheim, Oldenburg, Regensburg Neupfarrplatz, Trier Fleischstraße, Wesel und Würzburg geschlossen werden.