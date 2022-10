Berliner Friedensbaum gegen Atomkriege Mahnmal erinnert in Spandau an Opfer der Atombomben

Das ist also der Friedensbaum am Berliner Havelufer. Kennen Sie nicht? Kannte ich auch nicht. Er steht mitten in Berlin-Spandau, gepflanzt an einem 29. Oktober vor über 30 Jahren, bald ist also Jahrestag.

Entdeckt habe ich ihn ganz zufällig bei einem Spaziergang für den aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Im Netz ist wenig, ja, eigentlich gar nichts zu finden.

In der Mitte des Bildes sehen Sie aber ein kleines Schild im Boden, das am Altstadt-Ufer steht. Dahinter das Lindenufer, die Havel, die Spree, ganz rechts der Altstadt-Parkplatz. Eigentlich eine belebte Ecke.

Ich habe heute früh ins Baumkataster von Berlin-Spandau geguckt. Das Kataster ist so eine Art Personalausweis für Bäume. Der Baum mit dem weißen Stamm links wurde 2016 gepflanzt, der rechts – eine Kirsche, 9 Meter hoch, Baum-Nr. 17 – hat eine leere Stelle in der Rubrik „Pflanzjahr“. Das müsste der Friedensbaum sein. Viel wichtiger ist aber die Botschaft.

1988 wurde der Baum an der Havel gepflanzt

„Dieser Baum“, steht nämlich auf dem Schild, „wurde am 29. Oktober 1988 gepflanzt als Symbol für das Bekenntnis der Spandauer Bevölkerung zum Frieden und im Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagaskai.“ Unterzeichnet: Werner Salomon, Bezirksbürgermeister, SPD. Auch der spätere Bezirkschef Sigurd Hauff soll damals dabei gewesen sein. Lange her – und doch so aktuell.

Das Schild in Nahaufnahme. © André Görke

Ein Baum, gewidmet den Opfern der Atombomben. Mitten in Spandau. Ein Naturmahnmal, dessen Botschaft gar nicht zeitgemäßer sein kann. Vergessen wir’s bloß nicht wieder so schnell – weder die Worte, noch den Baum in der Altstadt. Würdigen wir ihn.

