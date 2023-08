Potsdamer Sonderbauprogramm Erste Wohnungen für Geflüchtete zum Jahreswechsel fertig

Zum Jahreswechsel sollen die ersten Bewohner in den Neubau der Pro Potsdam auf einem bisherigen Garagenareal in der Gluckstraße am Stern einziehen. Das vierstöckige Gebäude mit 21 Wohnungen ist das erste aus dem sogenannten Sonderbauprogramm der Stadt, das von der kommunalen Gesellschaft umgesetzt wird.