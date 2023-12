Potsdamer Stadtverordnete tagen Steigende Gebühren, mehr Büros und ein Uferweg

Zum letzten Mal im Jahr 2023 kommen die Potsdamer Stadtverordneten am Mittwoch ab 15 Uhr zusammen. Im Havelsaal der Industrie- und Handelskammer (IHK) stehen mehr als 100 Punkte auf der Tagesordnung des Gremiums. Die gewählten Vertreter befassen sich mit der künftigen Höhe der Gebühren für Müllabfuhr und Gräber, mit der Nutzung der früheren Wagenhalle am Hauptbahnhof und wieder einmal mit dem Uferweg am Griebnitzsee. Auch viele weitere Themen aus den Bereichen Bauen und Verkehr, aber auch soziale Versorgung und Mitwirkung der Bürger werden behandelt.