Potsdamer Wohnungsmarkt Stabile Kaufpreise, steigende Mieten

Potsdams Immobilienmarkt wird voraussichtlich weiter stabil bleiben. Eine neue Studie des Kölner Instituts der Wirtschaft (IW) zur Hauptstadtregion rechnet trotz Wirtschaftsflaute und Zinswende nicht mit fallenden Preisen. Für die Mieten erwarten die Forscher sogar weiterhin einen Aufwärtstrend, weil die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen groß sei. „Potsdam bleibt weiterhin ein starker Standort“, sagte Michael Voigtländer am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Für den Marktbericht zur Standort- und Wohnungsmarktentwicklung haben die Kölner gemeinsam mit dem Immobilienentwickler The Grounds erstmals die zwölf Berliner Bezirke und 53 Städte und Gemeinden im direkten Umland Berlins unter die Lupe genommen. Dabei wurden Wirtschaftsindikatoren wie Demografie, Kaufkraft, Nahverkehrsanbindung und Breitbandverfügbarkeit ausgewertet und mit Daten zu Mieten und Kaufpreisen für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern im Zusammenhang betrachtet. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln ist ein arbeitgebernahes Wirtschaftsforschungsinstitut. Es wird von Verbänden und Unternehmen finanziert.

Als Fazit kommen die Verfasser zum Urteil, dass der Markt im Umland der Metropole Berlin zwar auch viele Unterschiede aufweise, aber sich in den zurückliegenden Jahren bemerkenswert dynamisch entwickelt habe. „Insgesamt beobachten wir eine starke Aufholtendenz im Umland gegenüber Berlin“, so Voigtländer. „Die aktuelle Energiekrise wird die Entwicklung möglicherweise etwas verlangsamen, aber nicht grundsätzlich verändern, sodass wir langfristig mit einer ähnlichen Entwicklung wie etwa im Münchener Umland rechnen.“

Niveau im Umland nähert sich Berlin

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurden die höchsten Kaufpreise für Bestandsobjekte in Kleinmachnow, Potsdam sowie in den Berliner Teilbezirken Charlottenburg und Steglitz registriert. Insgesamt variierten die Preise in Berlin zwischen 4800 Euro pro Quadratmeter in Marzahn-Hellersdorf bis zu 7900 Quadratmetern in Charlottenburg-Wilmersdorf. Im Umland lagen die Preise in 30 der 53 untersuchten Gemeinden oberhalb von 4000 Euro pro Quadratmeter.

Im Berliner Umland wurde das höchste Mietniveau mit 12 Euro je Quadratmeter und Monat in Grünheide (Mark) registriert, dicht gefolgt von Gosen-Neu-Zittau mit 11,50 Euro. Demgegenüber liegen die durchschnittlichen Mieten in Bernau und Strausberg noch unterhalb von 10 Euro pro Quadratmeter und Monat. Infolge starker Mietpreissteigerungen gleiche sich das Mietniveau im Umland jedoch zunehmend dem Niveau in Berlin an.

Potsdam als Sonderfall

Potsdam sei unter den 53 untersuchten Brandenburger Kommunen ein Sonderfall, so Voigtländer. Es sei viel größer als alle anderen Kommunen und habe eine andere Struktur. „Zum Beispiel leben wegen den Hochschulen in Potsdam vergleichsweise viele junge Menschen mit niedrigem Einkommen.“ Kaufpreise und Mieten sind wie berichtet in den vergangenen Jahren in Potsdam zu immer neuen Höchstwerten gestiegen. Die Forscher erwarten nun, dass die Kaufpreise künftig eher stabil bleiben. Die niedrigen Zinsen fallen als Preistreiber aus, dennoch werde nicht mit einer Umkehr gerechnet. Wegen der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnraum in einer Region mit Zuzug wird ein weiterer Anstieg der Mieten erwartet.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt das Berliner Forschungsinstitut Empirica in seinem aktuellen Preisranking für das dritte Quartal 2022. Die Berliner Forscher werten Immobilieninserate aus. Die Analyse basiere auf über zwei Millionen Inseraten aus mehr als 100 Anzeigenquellen. Die Angaben beziehen sich auf Wohnungen von 60 bis 80 Quadratmetern, bei Ein- und Zweifamilienhäusern auf 100 bis 150 Quadratmeter mit höherwertiger Ausstattung - entsprechend sind die Preise höher. Verglichen wurden alle 401 deutschen Kreise, kreisfreien Städte und Stadtstaaten.

Weiterer Anstieg bei Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen

Bei Eigentumswohnungen weist Empirica einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5263 Euro aus. Für Eigentumswohnungen, die in den vergangenen zehn Jahren gebaut wurden, werden in Potsdam durchschnittlich sogar 7230 Euro verlangt. Damit landet die Stadt bundesweit auf dem 17. Platz. Vor einem Jahr meldete Empirica noch 4859 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt für Eigentumswohnungen in Potsdam. Das entspricht einer Steigerung von mehr als acht Prozent fast innerhalb eines Jahres.

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegt der Quadratmeterpreis in Potsdam den Angaben zufolge bei 5605 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 4814 Euro. Der Anstieg innerhalb von zwölf Monaten betrug mehr als 16 Prozent. Allerdings waren die Preise in den vergangenen Jahren zeitweise noch schneller gewachsen. Bei den Mieten geht es ebenfalls aufwärts. Für Potsdam hat Empirica eine durchschnittliche Angebotsmiete von 11,85 Euro je Quadratmeter kalt errechnet. Bundesweit entspricht das Rang 26. Vor einem Jahr waren es noch 11,13 Euro – eine Steigerung um 6,4 Prozent.

