Potsdams „Bädermehrkindkarte“ Bislang kaum Rücklauf bei Pilotprojekt

In den ersten sechs Wochen des Pilotprojektes „Bädermehrkindkarte“ in den Potsdamer Schwimmbädern ist nur eine einzige solche Karte ausgestellt worden. Das teilte das Stadtwerke-Tochterunternehmen Bäderlandschaft jetzt auf PNN-Anfrage mit. „Weitere Termine zur Ausstellung sind bisher nicht vereinbart worden“, so Sprecher Stefan Klotz. Im Schwimmbad Blu gebe es „immer mal“ Nachfragen dazu, bislang sei es aber nicht zu weiteren Terminen gekommen, „weil es aufgrund der Personenzahl seitens der Fragesteller dann doch nicht erforderlich war“.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Bäderlandschaft hat mit dem Pilotprojekt auf Kritik an der Preisgestaltung der Familienkarte reagiert und einen entsprechenden Stadtverordnetenbeschluss umgesetzt. Die reguläre Familien- und Kleingruppenkarte gilt für fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene. Familien mit mehr als drei Kindern mussten für jedes weitere Kind draufzahlen. Mit der neuen „Bädermehrkindkarte“, für die man sich einmalig anmelden muss, können sie das Familienticket auch mit weiteren Kindern nutzen.

1 Bädermehrkindkarte wurde seit dem Start am 1. April ausgestellt

Das Prozedere dafür ist allerdings sehr kompliziert und hat seinerseits zu Kritik geführt: So muss mit einer aktuellen erweiterten amtlichen Meldebescheinigung nachgewiesen werden, dass alle Familienmitglieder im selben Haushalt leben. Außerdem muss belegt werden, dass es sich um eigene oder adoptierte Kinder handelt. Zunächst war auch noch ein gemeinsamer Termin mit allen Familienmitgliedern außerhalb der Ferien beim Bad notwendig, bei dem ein gemeinsames Foto erstellt wurde. Davon hat die Bäderlandschaft nach heftiger Kritik mittlerweile wieder Abstand genommen. Nun kann die Familie das Foto selbst erstellen.

Die „Bädermehrkindkarte“ gibt es seit dem 1. April. Das Angebot soll zunächst für ein Jahr getestet werden. Die Bäderlandschaft hatte bereits in der Debatte mit den Stadtverordneten deutlich gemacht, dass sie ein solches Ticket ohne finanziellen Ausgleich für die erwarteten Einnahmeverluste ablehnt und der erforderliche Kontrollaufwand hoch sei. Das Unternehmen verwies zudem auf die im Vergleich mit den meisten anderen Sport- und Freizeitbädern im Land Brandenburg günstigen Preise in Potsdam, auch für Familien mit mehr als drei Kindern.