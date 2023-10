Potsdams erste E-Tankstelle Stadt lehnt Teslas Bedingung einer Gastronomie ab

Schon 2025 könnte an der A10 in Marquardt Potsdams erste Tankstelle für Elektroautos entstehen: Wie die Märkische Allgemeine Zeitung berichtete, will der Berliner Regisseur Uwe Flade auf einem Grundstück nahe der Autobahnauffahrt Potsdam-Nord Ladesäulen für 24 Autos errichten. Der Clou dabei: Der Strom soll ohne Energieverlust aus einer großen Solaranlage kommen, die Flade ebenfalls auf dem Grundstück bauen will.

Doch ob das Projekt so wie geplant realisiert werden kann, ist ungewiss: Gebaut werden soll die E-Tankstelle von Tesla, das Unternehmen hatte dafür aber die Bedingung gestellt, dass neben den Ladesäulen auch noch eine kleine Raststätte mit Gastronomie entsteht. Die soll den Standort zum einen attraktiver machen und zum anderen die Möglichkeit bieten, während des Ladevorgangs eine Pause einzulegen.

Ladepunkte in Potsdam Potsdam verfügt derzeit über 63 Standorte mit 192 Ladepunkten für Elektroautos. Die meisten befinden sich auf privaten Flächen wie Supermärkten oder Garagen. Verbaut werden dabei normale Ladesäulen (AC) bis 22 Kilowatt und Schnellladesäulen (DC) bis 100 Kilowatt. Ladepunkte in Straßenlaternen werden in Potsdam aufgrund technischer Rahmenbedingungen nicht verbaut.

Doch die Landeshauptstadt hat dies abgelehnt: „Eine gastronomische Nutzung der Teilfläche in Marquardt ist nicht mit den gesamtstädtischen Entwicklungszielen vereinbar“, sagte Stadtsprecher Markus Klier auf Nachfrage der PNN. Erlaubt werden soll lediglich eine Lounge mit Getränke- und Snackautomaten, Toiletten und Picknickflächen.

„Das ändert nichts am Gesamtkonzept“, sagt Uwe Flade. „Aber ich muss jetzt erstmal mit Tesla sprechen, ob das für sie so in Ordnung ist.“ Sollte sich das Unternehmen nicht auf die reduzierte Variante ohne Gastronomie einlassen, müsste Flade einen neuen Partner für den Bau der E-Tankstelle suchen.

Solarenergie tanken

Der Berliner Regisseur, der unter anderem schon für Depeche Mode oder A-ha Musikvideos gedreht hat, hatte sich das 1,4 Hektar große Grundstück zwischen Potsdamer und Paretzer Straße 2018 gekauft. „Ich wollte mir noch ein anderes Standbein neben meinem Hauptberuf aufbauen und hatte mir diese Immobilie für die Rente zugelegt“, so Flade. Zuerst wollte er nur eine Photovoltaikanlage auf der Brache errichten, doch das Gelände bot Platz für mehr – so entstand die Idee, eine Elektrotankstelle zu bauen.

750 Kilowatt soll die PV-Anlage in der Spitze produzieren. Die Abstimmungen mit der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) laufen bereits. Die Stadt steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber: „Das Vorhaben soll einen bedeutenden Teil zur Erreichung der Klimaschutzziele der Landeshauptstadt Potsdam beitragen“, sagte ein Sprecher der Stadt. „Die Landeshauptstadt erstellt mit den Projektbeteiligten den Bebauungsplan und unterstützt bei den notwendigen behördlichen Abstimmungen.“

Auch im Ortsbeirat Marquardt ist man dem Projekt gegenüber aufgeschlossen: „Das ist eine runde Sache und wäre eine Bereicherung für die Ortschaft“, sagt Ortsvorsteher Peter Roggenbuck. Vergleichbaren Widerstand wie gegen die umstrittene Raststätte Havelseen, die ab 2024 zwischen Kartzow und Paaren gebaut werden soll, hat die E-Tankstelle nicht zu befürchten: „Da sollen ja viele Hektar fruchtbaren Bodens versiegelt werden, bei mir hingegen handelt es sich um eine verwahrloste Brache mit Bauschutt im Boden, die jetzt einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird“, sagt Flade.

Für seine E-Tankstelle rechnet er mit ausreichend Kundschaft, immerhin fahren auf der A10 täglich im Schnitt 38.000 Fahrzeuge vorbei. Allerdings ist der Anteil an Elektro-Fahrzeugen relativ klein: Deutschlandweit gibt es rund zwei Prozent reine Elektroautos ohne Hybrid-Antrieb, in Potsdam sind aktuell 1927 Elektroautos zugelassen. Andererseits: Im benachbarten Berlin sind es rund 25.000, in Brandenburg etwa 18.500.

Und der Trend geht ohnehin Richtung Elektroauto: „Seit circa ein bis zwei Jahren ist ein Anstieg an Ladevorgängen zu verzeichnen“, teilte die Stadt als Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP mit. „Die verkauften Energiemengen haben sich 2023 im Durchschnitt zum Vorjahr verdoppelt.“