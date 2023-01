Schaden in Millionenhöhe Potsdamer Autowerkstatt geht in Flammen auf

Im Potsdamer Stadtteil Babelsberg ist in der Nacht zum Montag eine Autowerkstatt abgebrannt. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die 750 Quadratmeter große Halle zu löschen. Wie die Potsdamer Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Brand war am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Ahornstraße ausgebrochen.

Zeugen berichteten, dass es zunächst aus unbekannten Gründen neben der Halle brannte. Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Polizei aus und griffen auf die Werkstatthalle über.

Während der Löscharbeiten stürzte den Angaben der Feuerwehr zufolge das Dach der Werkstatthalle ein. Zusätzlich erschwerten in der Autowerkstatt gelagerte Gasflaschen und eine Photovoltaikanlage auf einer Dachhälfte die Brandbekämpfung, sagte ein Sprecher am Montag

Schaden in Millionenhöhe

Das Feuer war am Montagmorgen gelöscht, die Restlöscharbeiten dauerten aber bis zum späten Vormittag an. Dabei wurde die Feuerwehr vom THW unterstützt. Den Angaben zufolge waren einige Gebäude in der Ahornstraße zeitweise ohne Strom.

Rund 100 Feuerwehrleute waren in Babelsberg im Einsatz. © Feuerwehr Potsdam/ Twitter

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Wenn der Brandort erkaltet ist, nehmen vor Ort Brandursachenermittler die Arbeit auf. Nach Angaben der Polizei entstand vermutlich ein Schaden in Millionenhöhe.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Warnung über die Warnapp NINA ausgelöst. Anwohner;innen sollten Fenstern und Türen geschlossen lassen. Die Warnung wurde im Laufe der Nacht aufgehoben. (mit dpa)

