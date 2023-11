Schnee in Potsdam Hier wird geräumt, da wird geroldet

Wintereinbruch in Potsdam: In der Landeshauptstadt fällt seit Montag kontinuierlich Schnee, weshalb der Winterdienst der Potsdamer Stadtreinigung (STEP) seitdem fast rund um die Uhr im Einsatz ist. „Jeweils nach Mitternacht beginnend wurden und werden Brücken, Straßen und Radwege geräumt, dann zusätzlich Kreuzungen und Gehwege. Durch den dauerhaften Schneefall wurden geräumte Bereiche teilweise wieder weiß“, heißt es in einer Pressemitteilung der Potsdamer Stadtwerke.

110 Mitarbeitende der STEP sind aktuell für den Winterdienst im Einsatz

Insgesamt sind etwa 110 Mitarbeitende und 62 Fahrzeuge im Einsatz, damit sei die STEP laut eigener Aussage personell gut aufgestellt. Auch der Nachschub an Streusalz sei sichergestellt.

Die STEP arbeitet die Straßen nach einer Prioritätenliste ab: Hauptverkehrsstraßen und Brücken haben erste Priorität, Neben- und Seitenstraßen kommen danach. Dies ist in der Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt geregelt.

Dort können private Anlieger auch einsehen, welchen Räum- und Streupflichten sie nachkommen müssen: Straßen der Reinigungsklassen RK 1 und 2 müssen werktags von 6 Uhr bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr geräumt werden. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 6 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

Der Schnee führt auch dazu, dass seit Dienstag in manchen Straßen der Müll nicht mehr abgeholt werden kann: „Betroffen sind überwiegend Zuwege und Straßen mit zu starkem Gefälle oder Kopfsteinpflaster, wodurch sehr hohe Rutschgefahr für die Fahrzeuge besteht“, heißt es von der STEP. „Die STEP bittet einerseits um Geduld und andererseits möglichst auch um Mithilfe der Anlieger, die Straßen und Gehwege von Schnee und Eis zu befreien.“

Legales und illegales Rodeln

Während der Schnee für manche ein Ärgernis ist, ist er vor allem für Kinder ein Grund zur Freude: Endlich kann wieder nach Herzenslust gerodelt werden. Allerdings: Die beliebtesten Rodelpisten Potsdams befinden sich an Orten, wo das Rodeln (und Skifahren) offiziell verboten ist, nämlich in den Welterbeparks der Stiftung preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Dazu gehören vor allem der Ruinenberg und der Park Babelsberg, aber auch die Aufgänge seitlich von Schloss Sanssouci wurden in der Vergangenheit zum Rodeln genutzt. Im Park Babelsberg hat die Stiftung einige Rodelstrecken bereits durch Barrieren aus Holz abgesperrt.

„Das intensive Befahren zum Beispiel von Wiesenflächen in Hanglagen kann sowohl zur Verdichtung als auch zur Erosion des Bodens führen, in jedem Fall leiden die Biotope“, sagt SPSG-Sprecher Frank Kallensee auf Nachfrage der PNN. Vor allem bei dünner Schneedecke können so Schäden an der Vegetationsschicht entstehen: „Diese Vegetationsschichten sollen aber Hänge vorm Abrutschen beziehungsweise vor Erosion durch Wasser und Wind schützen“, so Kallensee. 2021 verbuchte die Stiftung in den Potsdamer Parks Schäden von insgesamt 300.000 Euro, die unter anderem durch Rodelnaktivtäten zustanden gekommen waren.

Verstöße können mit fünf bis 55 Euro geahndet werden. „Kontrollen erfolgen auch aktuell“, so Kallensee. „Angesichts der Größe der Parkanlagen versteht sich allerdings von selbst, dass Ordnungskräfte und Parkstreifen nicht überall gleichzeitig sein können.“

Zum Glück gibt in der Stadt noch andere Möglichkeiten zum Rodeln: Im Volkspark etwa können die Hänge nahe der Biosphäre für Abfahrten genutzt werden, nicht weit davon entfernt liegt die beliebte Terrassenanlage am Übergang vom Birnenweg in die Bornimer Feldflur. Etwas steilere Rodelstrecken bieten sich im Wildpark mit dem Kellerberg und dem Großen Entenfängerberg. Ähnliches gilt für die Ravensberge nahe Waldstadt und für den Telegraphenberg.