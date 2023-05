Schwerer Unfall in Potsdam Mehrere Autos in der Berliner Vorstadt kollidiert

Schwerer Unfall in der Berliner Vorstadt: Auf der Kreuzung Berliner Straße/Behlertstraße sind am Donnerstagmittag mehrere Autos kollidiert. Nach Angaben der Polizei waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Person in einem Fahrzeug eingeschlossen. Sie wurde von den Rettungskräften befreit und kam wie eine weitere Unfallbeteiligte ins Krankenhaus. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen.

Der Unfallhergang ist laut Polizeidirektion West noch unklar. Nach dem Zusammenstoß kam es stadteinwärts zu einer Sperrung der Berliner Straße, auch der Tramverkehr wurde vorübergehend unterbrochen. Seit etwa 15 Uhr ist die Berliner Straße wieder frei befahrbar. Die Bahnen fuhren vorher schon wieder. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr.