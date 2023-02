SEK-Einsatz in Potsdam Ehefrau bedroht und geschlagen – Mann in Gewahrsam genommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagabend im Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke eine brenzlige Lage entschärft und einen Mann abgeführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seine Ehefrau am Nachmittag erst bedroht und dann geschlagen. Daraufhin verließ sie das gemeinsame Wohnhaus. Weil sie sich fürchtete, zurück zu ihrem aggressiven und alkoholisierten Ehemann zu gehen, alarmierte sie die Polizei.

Weil der Mann legal Schusswaffen besitzt, wurden am Abend speziell geschulte Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus in Groß Glienicke geschickt. Wie das Nachrichtenportal Nonstopnews berichtete, wurden die Frau und ihr Kind anscheinend frühzeitig in Sicherheit gebracht und während des Einsatzes in einem Polizeiauto betreut.

Vor Ort hatten die Einsatzkräfte die Lage schnell im Griff. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann freiwillig und unbewaffnet das Haus. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Wenn er ausgenüchtert ist, sollte er befragt werden. Seine Waffen wurden sichergestellt. Zurück nach Hause kann er zunächst nicht. Gegen ihn wurde eine Wohnungsverweisung ausgesprochen. Damit darf der Mann sich dem Wohnhaus zunächst zehn Tage nicht nähern.

Zur Startseite