Smash Burger jetzt auch in Potsdam Neuer Trend hält Einzug im Holländischen Viertel

Am Burger kommt man auch in Potsdam nicht mehr vorbei. Ob Bistro oder Bar, Gourmetrestaurant oder Lieferdienst – angeboten wird er inzwischen überall. Ab 1. August kommt in Potsdam, in der Friedrich-Ebert-Straße 23, in den ehemaligen Räumen des Restaurants Gusto, ein Burger Anbieter hinzu. Doch in Bashar Demirs Friedrich Burger werden Gäste nicht den Klassiker finden. Der Gastronom bietet die sogenannten Smash Burger an.

Der Unterschied bei diesem neuen Trend ist die Zubereitung des Fleischstücks (Patty). Eine Fleischkugel wird auf einer sehr heißen Platte zu dünnen, flachen Scheiben gepresst. Das Fett wird dadurch karamellisiert, das Fleisch bekommt eine knusprige Kruste und ein besonderes Röstaroma. Man nutzt dazu eine Burgerpresse.

Und noch etwas Besonderes erwartet die zukünftigen Gäste des kleinen, nur 50 Qudratmeter großen Ladens zwischen Tabakhaus und Wäschegeschäft: Es gibt keine Fertigprodukte, alles machen die Burgerspezialisten vor Ort selbst. Das Fleisch für die Patties kommt aus Zehdenick vom Bergdorfer Wiesenrind. Die Kühe leben dort das ganze Jahr über im Freien. Demir legt Wert auf hochwertiges Fleisch und kurze Wege für seine Produkte.

Die Speisekarte wird überschaubar sein – Qualität vor Quantität – und sechs unterschiedliche Burger umfassen. Mehr möchte der Gastronom noch nicht verraten. Zwischen acht und zwölf Euro sollen die Burger kosten, die anfangs vier Mitarbeiter für die Gäste herstellen.

Trendig soll auch die Einrichtung werden: modern und minimalistisch. Der Tresen, an dem man seinen Burger bestellt und zuschauen kann, wie er entsteht, ist schwarz gefliest. Den Abschluss nach oben bilden Eichenbohlen. Den Fußboden dominieren große grau Betonplatten. Die Sitzbänke und Stehtische entlang des Schaufensters sind ebenfalls aus Eichenholz. Die Hocker aus farbigem Metall bilden einen interessanten Gegensatz. Das Licht kommt aus vielen Deckenspots. Etwa zwölf Gäste finden Platz.

Im künftigen Friedrich Burger geben sich aktuell noch die Handwerker die Klinke in die Hand. Es wird gemalert, die Lichtinstallation muss eingebaut werden. Eröffnung ist am 3. August.

Wenn dann alles fertig ist, ziert eine graue Eingangstür den Laden. Auf den beiden Schaufenstern werden verschiedene Icons, wie der Alte Fritz als Burger, zu sehen sein. Die haben bereits während der Bauarbeiten neugierige Blicke angezogen.