Städtischer Energieversorger „Das Wärmenetz muss ausgebaut werden“

Frau Preuß, Herr Veil, die Energiepreise an der Börse sind zuletzt wieder gesunken. Wann wird das an die EWP-Kundinnen und Kunden weitergegeben?

Eckard Veil: Wir beschaffen die Energie in der Regel deutlich im Voraus. Für das Jahr 2023 haben wir im Zeitraum von 2020 bis Ende 2022 die entsprechenden Mengen an den Börsen beschafft. Das heißt, die Preise sind jetzt für 2023 stabil und fix. Wenn die Börsenpreise da bleiben, wo sie aktuell stehen, erfolgt die nächste Preisreduzierung für unsere Kunden zum 1. Januar 2024. Wir werden bis Ende des Jahres die Beschaffung für 2024 abschließen. Dann können wir entsprechend kalkulieren.