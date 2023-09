Stahnsdorfer Straße Umbau zur Radstraße startet

Der geplante Umbau der Stahnsdorfer Straße zur Fahrradstraße beginnt: Ab der kommenden Woche finden Markierungsarbeiten statt. Die Straße wird in sechs Teilabschnitten voll gesperrt, wie die städtischen Verkehrsplaner ankündigen. Wie schon in der sogenannten kleinen Heinrich-Mann-Allee soll Rollplastik in der Farbe verkehrsrot verwendet werden, der sich durch hohe Griffigkeit und Farbechtheit auszeichne, hatte die Stadt im Juli angekündigt.

Die Stahnsdorfer Straße war zwischen Paul-Neumann- und August-Bebel-Straße bereits seit Januar zur Fahrradstraße umgewidmet, bisher fehlten aber Markierung und Beschilderung. Die Arbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus: Wie der Verkehrsbetrieb mitteilte, wird die Linie 616 vom 11. September bis 6. Oktober zwischen Bahnhof Griebnitzsee und Plantagenstraße umgeleitet. Die Busse fahren in beiden Richtungen über Prof.-Dr.-Helmert-Straße, August-Bebel-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße.

Die Stahnsdorfer Straße ist Potsdams fünfte Fahrradstraße. Dort dürfen Autos nur einfahren, wenn sie Anlieger sind. Radfahrer dürfen nebeneinander fahren und geben das Tempo vor. Die Markierung soll dazu beitragen, dass alle Verkehrsteilnehmer intuitiv diese Bereiche als Straße für den Radverkehr wahrnehmen.