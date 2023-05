Stau in Richtung Norden Potsdamer Alleestraße nach Rohrbruch gesperrt

Nach einem Wasserrohrbruch in Potsdam ist die Alleestraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Am Neuen Garten am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Wie die Stadtwerke mitteilten, sind von der Havarie rund 130 Potsdamerinnen und Potsdamer betroffen.

„Wir versuchen, den Schaden so schnell wie möglich zu beseitigen“, hieß es auf Twitter. Maßnahmen zur Behebung des Schadens sind im Gange. Wegen des Trinkwasserrohrbruchs in der Alleestraße staut sich der Verkehr in Richtung Norden. Auch auf der Nuthestraße müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab Auffahrt Friedrich-List-Straße bis zur Berliner Straße mit Verzögerungen rechnen.