Staustellen Neue Baustelle in der Zeppelinstraße

Ab Montag (16.1.) kommt es auf der Zeppelinstraße zu Leitungsarbeiten. Auf der Bundesstraße steht deshalb stadteinwärts zwischen Am Luftschiffhafen und Olympischer Weg nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten sollen bis 10. Februar andauern, teilte die Stadt Potsdam mit. Weiterhin gilt: Für Leitungs- und Straßenbauarbeiten ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt. Im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Im Bogen ist stadtauswärts der Verkehr auf eine Fahrspur eingeschränkt.

Zur Sperrung kommt es wegen Straßenbauarbeiten auch auf der B2. Zwischen Hannoverscher Straße und Rotkehlchenweg steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Staugefahr am Brauhausberg

Die Vollsperrung der Behlertstraße dauert voraussichtlich bis zum 31. März. Die Straße muss auch für den Fahrradverkehr gesperrt werden. Aufgrund des Wechsels in die neue Bauphase ist eine Zufahrt in die Behlertstraße aus Richtung Kurfürsten- und Mangerstraße nicht mehr möglich. Die Zu- und Ausfahrt für Anlieger der Behlertstraße erfolgt über die Gutenbergstraße.

Ab 19. Januar ist auf die geänderte Verkehrsführung im Knotenpunkt Heinrich-Mann-Allee und Brauhausberg zu achten. Stadteinwärts können Radfahrende ab Finkenweg dann nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und werden über die Leipziger Straße umgeleitet. Stadtauswärts ist in der Heinrich-Mann-Allee vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und Brauhausberg zur Verfügung. Es besteht Staugefahr in allen Richtungen.

