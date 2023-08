Steinerne Erinnerungen Brandenburg gibt 16 Millionen Euro für den Erhalt von Baudenkmalen

Das Brandenburger Kulturministerium fördert in diesem Jahr mit 16 Millionen Euro die Sanierung von Denkmälern. Denkmalschutz sei noch nie so wertvoll wie heute, erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch von Sanierungsprojekten in der Uckermark gemeinsam mit Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU).

Landesweit gibt es demnach rund 14.000 Baudenkmale. Die Ältesten reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück, so etwa die Klöster in Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) und Doberlug-Kirchhain (Kreis Elbe-Elster). Eines der jüngsten Baudenkmale ist die Förderbrücke F60 in Lichterfeld (Kreis Elbe-Elster) aus dem Jahr 1988.

Die ältesten Bodendenkmale sind den Angaben zufolge Feuersteinwerkzeuge aus der Zeit der Neandertaler vor rund 130.000 Jahren, gefunden im Braunkohletagebau bei Jänschwalde (Kreis Spree-Neiße). Das jüngste Bodendenkmal ist ein Fluchttunnel unter den DDR-Grenzanlagen in Glienicke-Nordbahn (Kreis Oberhavel).

Unter anderem fließen rund fünf Millionen Euro an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und die Stiftung Stift Neuzelle. Mit mehr als vier Millionen Euro werden Religionsgemeinschaften, freie Träger und Kommunen bei der Sanierung von Gebäuden und jüdischen Friedhöfen unterstützt.

Knapp sieben Millionen Euro stellt das Kulturministerium für weitere Denkmalförderprogramme zur Verfügung. Außerdem fördert das Infrastrukturministerium in diesem Jahr im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Lebendige Zentren“ den Denkmalschutz in Innenstädten mit mehr als 21 Millionen Euro. (epd)