Trotz Warnstreiks Diese Busse fahren am Freitag in Potsdam und Umgebung

Die Gewerkschaft Verdi hat bis Samstag zu Streiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Potsdam ist in erster Linie am Freitag davon betroffen. Während am Mittwoch ganztags nur die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) bestreikt wird, werden in Berlin von Donnerstag bis Freitagnachmittag die meisten Öffis nicht fahren, außerdem wird der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehr (ORP) bestreikt.

Am Freitag sind schließlich neben den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zwölf weitere Verkehrsunternehmen in Brandenburg betroffen – darunter auch jene, die in Potsdam unterwegs sind. Der Zugverkehr ist an diesen Tagen planmäßig auf den Schienen, das gilt sowohl für S-Bahnen als auch für Regional- und Fernzüge und deren baustellenbedingten Ersatzfahrzeuge.

Potsdam: Einige Busse fahren noch

In Potsdam fahren wenige Linien des Verkehrsbetriebs in Potsdam (ViP) trotz des Warnstreiks von Freitag, 2 Uhr bis Samstag, 4 Uhr, voraussichtlich planmäßig. Fahrten der Tram und der Fähre entfallen komplett. Aufgrund des Einsatzes von Subunternehmen und der BVG ist damit zu rechnen, dass folgende Buslinien planmäßig unterwegs sind: Bus 118, Bus 316, Bus 612, Bus 639, Bus 691, Bus 697, Bus 698, Bus N15.

Bei folgenden Linien werden einzelne Fahrten ausfallen: Bus 603 (Höhenstraße – Platz der Einheit), Bus 609 (Bhf Marquardt – Kirche Kartzow – Campus Jungfernsee) und Bus 692 (Campus Jungfernsee oder Institut für Agrartechnik - Klinikum). Bei der Linie 638 (S+U Rathaus Spandau – Potsdam, Campus Jungfernsee) fahren zwischen 8.30 und 10 Uhr sowie ab 16 Uhr einzelne Fahrten, ebenfalls bei Bus N16 (Glienicker Brücke – S Potsdam Hauptbahnhof) am Freitagabend. Hier gibt es eigene Fahrpläne.

Der ViP macht darauf aufmerksam, dass es zu Betriebsbeginn am frühen Samstagmorgen noch zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des ViP unter www.vip-potsdam.de sowie ab Freitagfrüh in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.vbb.de/fahrinfo oder der VBB-App „Bus & Bahn“. Die Kundenzentren des ViP sind am Freitag geöffnet.

Regiobus und Havelbus rechnen mit starken Einschränkungen

Das ist bei Regiobus anders – hier werden voraussichtlich auch das Mobile Kundenbüro in Teltow und das Kundencenter am Bahnhof von Werder (Havel) sowie das Infotelefon bestreikt, wie das Unternehmen bekannt gibt. Auch hier ist auf allen Linien mit massiven Fahrtausfällen zu rechnen, noch sei aber unklar, ob auch Subunternehmer am Einsatz gehindert werden, so Regiobus. Die Linie X2, die sonst von Bad Belzig über Niemegk in die Lutherstadt Wittenberg fährt, verkehrt in dieser Zeit im Stundentakt nur zwischen Lutherstadt Wittenberg, Fleischerstraße und Kropstädt, Feuerwehr, die Fahrten werden durch die Firma Vetter durchgeführt, so das Unternehmen.

Das Unternehmen Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH gibt ebenfalls bekannt, dass es zu Einschränkungen im Linienverkehr kommen kann. Es informiert ab Mittwochmittag auf seiner Internetseite sowie auf Facebook über Ausfälle und ein mögliches Fahrtenangebot.

In Berlin fahren S-Bahnen, Fähren und Muva

Wer nach Berlin möchte, sollte bedenken, dass hier von Donnerstag, 3 Uhr bis Freitag, 14 Uhr die BVG bestreikt wird, die S-Bahn und die Regionalbahnen fahren aber. Die BVG gibt außerdem bekannt, dass Linien und Angebote, die im Auftrag der BVG von anderen Unternehmen gefahren werden, vom Streik nicht betroffen sind. Das gilt für den BVG Muva – ein On-Demand-Angebot, das über Telefon oder App bestellt werden kann – und alle Fähren (F10, F11, F12).

Auch folgende Buslinien fahren in Berlin: 106, 114, 118, 124, 133, 161, 168. 175, 179, 184, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N52, N61, N62, N68, N69, N84, N91, N95, N97. Die Linien M36 und 124 fahren mit eingeschränktem Angebot. Dennoch empfiehlt es sich, vor Antritt der Fahrt in den BVG-Apps oder auf BVG.de die Abfahrzeiten zu überprüfen.