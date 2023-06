Streit um Lok-Sportplatz in Potsdam Finanzministerium dämpft Hoffnungen

Mehr als 10.000 Unterschriften sowie Unterstützung von Stadt, Land und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) – doch das Bundesverkehrsministerium stellt sich stur. In einer Antwort auf eine Berichtsanfrage des Bundestagsabgeordneten und früheren Brandenburger Finanzministers Christian Görke (Linke), die den PNN vorliegt, zieht sich das Ministerium auf eine formale Argumentation zurück. Praktisch bedeutet das eine Absage an eine verbilligte Abgabe des bundeseigenen Grundstücks an die Stadt Potsdam.