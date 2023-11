Studio Babelsberg in der Krise Wirtschaftsminister dennoch optimistisch

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht das krisengeschüttelte Studio Babelsberg auf einem guten Weg. Anders als der Regisseur und frühere Studio-Chef Volker Schlöndorff sehe er das Studio nicht „in allerhöchster Gefahr“, sagte Steinbach am Montag beim „Politischen Morgen“ des Branchennetzwerks Medianet Berlin-Brandenburg in der Filmuniversität. Die jetzigen Eigentümer hätten inzwischen zwei weitere Studios gekauft und hätten „ein Konzept für Synergien im Konzern“. Das „Tal der Tränen“ könne im nächsten Jahr durchschritten sei, so Steinbach. Wie es während des Gesprächs hieß, dauere die Kurzarbeit für die Studio-Beschäftigten noch bis März 2024. Dennoch sehe er die Studios im kommenden Jahr wieder „im Normalbetrieb“, sagte Steinbach. Die Krise werde nicht zur „Neverending Story“.

„Gamechanger“ sei für ihn der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Mitte August im Studio Babelsberg gewesen, sagte Steinbach. Seither funktioniere die Kommunikation mit den Studio-Eigentümern gut, er müsse nicht mehr „hinterhertelefonieren“. Zum Scholz-Besuch seien die Konzern-Verantwortlichen aus den USA und London angereist. „Ich habe das Gefühl, dass es gut weiter geht mit dem Standort“, sagte Steinbach und bat um Geduld. Ab Sommer kommenden Jahres werde es positivere Schlagzeilen aus dem Studio geben. Auftragsrückgänge öffentlich-rechtlicher und privater Fernsehsender, Konkurrenz in Tschechien und Ungarn sowie der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood hatten zu einem Stillstand in den Studios geführt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am 15. August in der Marlene-Dietrich-Halle in den Filmstudios Babelsberg mit Eike Wolf (r.), Leitung des Studiobetriebs, und Michael Düwel, Geschäftsführer Art Department Studios. © dpa/Kay Nietfeld

Seit mehr als einem Jahr gab es keine große Filmproduktion mehr in Babelsberg. Der nächste Film von US-Regisseur Wes Anderson („Grand Budapest Hotel“) soll 2024 in Babelsberg gedreht werden. Das Studio befindet sich seit April unter Kontrolle der Firma Kino Bidco, einem Tochterunternehmen der Cinespace-Studiogruppe, die dem US-Investmentfonds TPG Real Estate gehört. Die neuen Eigentümer hatten angekündigt, die Streaming-Produktionen in Babelsberg auszubauen. Seit 1. September gilt in den Studios jedoch Kurzarbeit. Mit dem Mehrheitsaktionär Kino Bidco hatte Studio Babelsberg seine Eigenständigkeit verloren. Beim Wirtschaftsdinner im Mai hatte Steinbach zu den Studio-Eigentümern gesagt, er wünsche sich, dass in Babelsberg weiterhin Filme produziert werden.

Kontakte zu BASF

Im Verlaufe des Gesprächs mit der Medianet-Vorstandsvorsitzenden Janine Koch und Marketingmanager Alexander Koch riet Steinbach der Branche, über den Tellerrand zu schauen. So vermittelte er einen Kontakt zu BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz), wo Augmented Reality-Brillen hergestellt werden, die zum Beispiel auch in der boomenden Gamingbranche in Babelsberg eine Rolle spielen. BASF habe für die Digitalisierung seiner Arbeit ein eigenes 5G-Netz aufgebaut. Digitalisierung sei auch die Grundlage für die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI), sagte Steinbach. Allerdings sei sein eigenes Ministerium bei der Digitalisierung noch nicht weit genug.

Die Nutzung von KI will der Minister vor allem als Chance begreifen, Deutschland müsse Vorreiter sein. Für die erforderlichen großen Datenmengen sollten eigene Clouds betrieben werden. Datensouveränität sei wichtig, sagte Steinbach. Für die Ansiedlung moderner Rechenzentren auf dem platten Land, die auch viel Wärme produzieren und zur Nutzung ableiten müssen, sei von seinem Ministerium eine Karte bevorzugter Standorte entwickelt worden.

Bei der Frage nach Förderungen der Film- und Medienbranche antwortete Steinbach: „Wir befinden uns bei der Haushaltsaufstellung am Rande einer Neiddebatte.“ Wenn es um die Finanzierung zusätzlicher Züge von Potsdam zum Flughafen BER oder die Förderung von Kita-Plätzen gehe, habe die Medienbranche im Vergleich keine große Lobby, so Steinbach. Allerdings dürfe Brandenburg auch nicht den Anschluss verlieren. „Berlin gibt deutlich mehr Geld in die Branche“, sagte er. Woher Berlin die zusätzlich fünf Milliarden Euro für Investitionen als Sondervermögen nehme, sei ihm und Finanzministerin Katrin Lange (SPD) allerdings ein Rätsel.

Politischer Morgen des Medianet in Babelsberg. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die Tagung des Wirtschaftsausschusses des Landtages im vergangenen Jahr auf dem Studiogelände habe vielen Landespolitikern die Branche aber auch näher gebracht. Dennoch müssten sich die Unternehmen bekannter machen, riet der Minister und berichtete begeistert von der Netflix-Produktion „1899“, die er besucht hatte und bei der er die Grenzen von realer und virtueller Welt nicht mehr habe erkennen können. „Man staunt über Vieles und ist fasziniert von der Technik“, sagte er über die Möglichkeiten der Branche.

Mehrfach betont wurden die Potenziale der wachstumsstarken Gamingbranche, sie sei jedoch unterrepräsentiert, sagte Alexander Fuchs. Außerdem gehe es um die Gewinnung von Fachkräften. Steinbach spricht sich für eine einfachere Anerkennung ausländischer Abschlüsse aus. Die Bürokratie bremse Migranten auf dem Weg in den Arbeitsmarkt jedoch oft aus. „Wir sind im Zielen auf die eigene Kniescheibe wahrscheinlich Weltmeister“, stellte Steinbach dazu fest. Er empfiehlt – nach dem Vorbild eines Potsdamer Unternehmens – Englisch als Arbeitssprache einzuführen, um ausländische Fachkräfte besser integrieren zu können. In vielen Filmproduktionen sei das aber längst Realität.

Bei der Frage nach zusätzlichen Gewerbeflächen für die Branche lehnte Steinbach ein Eingreifen der Politik ab. Laut einer Umfrage unter den 130 Unternehmen des Netzwerks hätten die Hälfte Flächenbedarf angemeldet. Das entspräche 15.000 Quadratmetern. Geplant sei jedoch ein Vielfaches, sagte Fuchs mit Blick auf die geplante Erweiterung der Medienstadt nach einem Libeskind-Entwurf neben dem Filmpark. Er gehe davon aus, dass der Bedarf nach Co-Workingspaces wachse. Potsdam brauche gute Voraussetzungen, wenn es in Berlin eng wird, so Steinbach.