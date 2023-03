Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst  Heute Warnstreik im Potsdamer Klinikum

Wenige Tage nach den Warnstreiks in Berlin ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten mehrerer Krankenhäuser erneut zur Arbeitsniederlegung auf – am heutigen Dienstag auch im Potsdamer Bergmann-Klinikum. Dabei ist um 10.30 Uhr eine Protestkundgebung auf dem Bassinplatz geplant, gefolgt von einem Demonstrationszug zum Landtag auf dem Alten Markt. Die Leitung des Hauses hatte erklärt: „Wir gehen davon aus, dass die Patientenversorgung – gegebenenfalls mit Einschränkungen – gewährleistet ist.“

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft vor der dritten Tarifverhandlungsrunde Druck auf Bund und Kommunen machen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften wiesen dies aber zurück. Die dritte Verhandlungsrunde soll Ende März stattfinden. Auch am Klinikum Brandenburg an der Havel waren die Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen.

Indes hat auch der Marburger Bund einen ganztägigen Warnstreik an mehreren Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg angekündigt, am 21. März in Potsdam. Der Marburger Bund vertritt angestellte und beamtete Ärztinnen und Ärzte.

