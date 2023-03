Teile der Fassade standen in Flammen Feuerwehr löscht brennende Schule in Krampnitz

In Potsdam hat am Freitagmorgen die im Bau befindliche Schule im neuen Stadtteil Krampnitz gebrannt. Rund 50 Quadratmeter der Fassade standen in Flammen. 25 Feuerwehrleute waren rund eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das teilte ein Sprecher der Leitstelle auf PNN-Anfrage mit. Die Einsatzkräfte waren um 6.40 Uhr ausgerückt. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Die Schule in Krampnitz soll Mitte 2024 eröffnen und Platz für bis zu 600 Schul- und 160 Kita-Kinder bieten.

