Thalia-Kiezbar „Konsum“ öffnet verkürzt

Das zum Kino Thalia gehörende Babelsberger Kultlokal Konsum öffnet nach einer zweiwöchigen Betriebsruhe am 14. November vorerst nur noch verkürzt. Daniela Zuklic, die gemeinsam mit Christiane Niewald die Geschäfte des Thalia-Kinos führt, bestätigte gegenüber den PNN, dass die Kiezkneipe wieder ab dem 14. November geöffnet hat, dann aber nur noch an fünf Tagen in der Woche. Sonntag und Montag bleibt der beliebte Babelsberger Treffpunkt zwischen Karli-Imbiss und Thalia Arthouse-Kino vorerst geschlossen. Hintergrund seien ungeplante Personalengpässe bei der Belegschaft des Konsums, bestätigte Zuklic.

Die Kinobar des Thalia, das Konsum öffnet ab dem 14. November wieder, dann aber nur an fünf Tagen in der Woche. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Allerdings sei man aktiv auf der Suche nach neuem Personal für die Gastronomie und habe auch bereits ersten Ersatz in Aussicht. Denn perspektivisch, so die Thalia-Chefin Zuklic, soll das Konsum-Café, das bei Google Maps als „Wohlfühlbar“ verzeichnet ist, auch zum Tagesgeschäft öffnen. Bislang startet der Gastronomiebetrieb erst ab 17 Uhr.

„Unsere Idee ist es, die Öffnungszeiten des Konsums an die des Kinos anzugleichen und das gastronomische Angebot auszuweiten“, so Zuklic. Schon jetzt würden des öfteren Besucher nach Kaffee und Kuchen fragen.