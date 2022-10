Überfall auf Babelsberger Fußballfans SVB-Fanbusse auf Raststätte angegriffen

Eigentlich war eine fröhliche Rückfahrt geplant: Gerade erst hatte der Potsdamer Regionalligist SV Babelsberg 03 am Sonntagnachmittag 2:0 (1:0) beim Greifswalder FC gewonnen, die mitgereisten Fans feierten den Sieg und waren in drei Bussen auf dem Rückweg nach Babelsberg. An einer Raststätte kam es zum Überfall. Vermummte Täter bewarfen laut Vereinsdarstellung Nulldrei-Fans und Busse mit Steinen und Flaschen, sollen auf Potsdamer Fans eingeschlagen haben, hieß es.

Darüber informierte der Verein am Montag in den sozialen Medien. Der „feige Überfall auf unsere Fanbusse“ mache betroffen, hieß es in einer weiteren Reaktion des Vereins. „Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste und es macht uns betroffen, dass unsere Fans Ziel und Opfer sind.“

Unter den angegriffen Nulldrei-Fans soll es nach Aussage des Vereins Verletzte durch den Überfall gegeben haben. Alle drei Busse wurden bei dem Angriff schwer beschädigt. Man hoffe, so hieß es vom SVB, dass die Täter schnellstmöglich ermittelt würden. „Wir wünschen allen Betroffenen schnelle und gute Genesung“, hieß es aus der Reaktion der Babelsberger. Als Verein biete man darüber hinaus Betroffenen auch weitere Unterstützung, so der Verein abschließend.

Der Potsdamer Regionalligist ist überaus erfolgreich in die aktuelle Saison gestartet. Nach dem achten Spieltag stehen die Babelsberger auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost mit nur drei punkten zum Spitzenreiter Berliner AK 07. Das Team von Trainer Markus Zschiesche hat seit Saisonstart noch kein einziges Spiel verloren, fuhr fünf Siege ein und spielte dreimal remis. Das nächste Spiel steht am Freitag im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion an, wenn es um 19 Uhr gegen den ZFC Meuselwitz geht.

