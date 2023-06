Umgestürzte Bäume, Gebäudeschäden Zwei Unwetterfronten ziehen über Potsdam hinweg

Wegen des Unwetters ist die Feuerwehr in Potsdam am späten Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen ausrückt. Im Zuge der ersten Unwetterfront seien die Einsatzkräfte bis Mitternacht neunmal ausgerückt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Als in der Nacht eine zweite Unwetterfront über Brandenburgs Landeshauptstadt hinwegfegte, war die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume sowie Wasser- und Gebäudeschäden elfmal im Einsatz.

Am Donnerstagabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für Potsdam herausgegeben. Die Meteorologen warnten vor heftigem Starkregen, Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, Gewittern und Hagel. Die Potsdamer Feuerwehr riet den Menschen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wegen der Wetterlage hatte die Feuerwehr vorübergehend den Führungsstab einberufen.

Am Freitag bleibt es in Potsdam zunächst regnerisch, zeitweise scheint die Sonne. Die Temperaturen steigen laut wetter.net auf bis zu 19 Grad.