Umstrittener Comedian Kritik am Auftritt von Luke Mockridge im Lindenpark

Das Potsdamer Bündnis „Betroffenen glauben“ kritisiert den Lindenpark wegen des bevorstehenden Auftritts von Luke Mockridge: Der umstrittene Comedian wird am 9. und 10. Februar mit seiner Show „Trippy“ in Potsdam auftreten. Seit 2019 stehen Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Belästigung gegen den 33-Jährigen im Raum, insbesondere in Bezug auf seine Ex-Freundin, die Podcasterin Ines Anioli.

„Wir sind empört darüber, dass der Lindenpark bei der eigenen Programmplanung die Perspektiven von Betroffenen sexualisierter Gewalt zu wenig bedacht und einbezogen hat“, heißt es in einem Pressestatement des Bündnisses. „Der Lindenpark leistet hiermit einen Beitrag dazu, dass gewaltvolles Handeln gesellschaftlich keine Folgen hat.“

Ines Anioli hatte Mockridge 2019 wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt, die Staatsanwaltschaft Köln sah jedoch keinen hinreichenden Tatverdacht und stellte die Ermittlungen 2020 ein – Aussage stand gegen Aussage. In den sozialen Medien formierte sich Widerstand gegen Mockridge, auf Twitter wurde dies mit dem Hashtag #konsequenzenfürluke verbunden.

Der Spiegel griff den Fall 2021 auf und ließ mehr als zehn weitere Frauen zu Wort kommen, die anonym von Fällen berichteten, in denen Mockridge sich übergriffig verhalten habe. Dieser erwirkte daraufhin vor Gericht eine Streichung von Passagen aus dem Artikel. Das Landgericht Hamburg warf dem Spiegel „unzulässige Verdachtsberichterstattung“ vor.

Das Bündnis „Betroffenen glauben“ kritisiert, dass Opfern von sexualisierter Gewalt vor Gericht in der Regel nicht geglaubt wird: „So werden Verfahren gegen gewaltausübende Personen letztlich nur deshalb eingestellt, weil einseitige Unschuldsvermutungen und Täterschutz Gerechtigkeit für Betroffene verhindern.“

Lindenpark verteidigt sich

Der Lindenpark hat laut eigener Aussage einzelne Nachrichten von Menschen erhalten, die die geplanten Auftritte von Mockridge kritisierten: „Wir haben im Gegenzug Gesprächsangebote unterbreitet, die teilweise genutzt wurden und in denen wir die Sichtweisen austauschen konnten“, sagt der stellvertretende Leiter des Lindenparks, Reiko Käske.

Er verweist auf die große Nachfrage nach den Shows von Mockridge, die Teil des breiten Angebots des Lindenparks seien: „Dem deutlichen Interesse von Menschen, die dieses Programmangebot wahrnehmen wollen, steht nun eine überaus vehemente Ablehnung anderer Menschen gegenüber“, so Käske.

Der Vorwurf, der Lindenpark bagatellisiere gewaltvolles Handeln, sei nicht gerechtfertigt: „Unsere Arbeit im Kinder- und Jugend- sowie im Kulturbereich ist bestimmt davon, einen offenen Ort zu schaffen, der Entfaltung ermöglicht und Toleranz stärkt“, sagt Käske.

Genau dieser Anspruch wird aus Sicht von „Betroffenen glauben“ jedoch vom Lindenpark untergraben: „Unserer Meinung nach kann der Lindenpark seiner Selbstbeschreibung nur gerecht werden, wenn bei künftiger Programmplanung Betroffenenperspektiven mit einbezogen werden.“

Auch innerhalb der Unterhaltungsbranche ist Mockridge umstritten: Während sich Entertainer wie Oliver Pocher oder Pietro Lombardi mit ihm solidarisierten, übten Comedians wie Maren Kroymann, Thomas Spitzer oder Hazel Brugger zum Teil deutliche Kritik.

Mockridge gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands, erst 2019 wurde er beim Deutschen Comedy-Preis als „Erfolgreichster Live-Act“ und „Bester Komiker“ ausgezeichnet. Zwischen März 2021 und September 2022 hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, im Herbst kehrte er mit seiner Show bei Sat.1 zurück auf die Bühne.

Der Karriere von Mockridge scheinen die Vorwürfe bislang nicht geschadet zu haben: Sein Auftritt am Freitag im Lindenpark ist ausverkauft. Derzeit tourt er durch 33 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

