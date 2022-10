Verkehr in Potsdam Das sind die Baustellen auf Potsdams Straßen

Neben den Dauerbaustellen wie der gesperrten Behlertstraße und dem Leipziger Dreieck kommen in der zweiten Herbstferienwoche einige neue Einschränkungen für Autofahrer:innen in Potsdam hinzu.

Im Potsdamer Norden werden auf der B273 die Kreisverkehre Satzkorn und Fahrland wegen Restarbeiten am Mittwoch und Donnerstag (2. und 3. November) jeweils zwischen 9 und 15 Uhr halbseitig gesperrt. Ampeln regeln den Verkehr, zudem ist eine Umleitung ausgeschildert.

Neues Ungemach droht auch in der Innenstadt: Ab Dienstag (1. November) und bis voraussichtlich Freitag wird die Yorkstraße zwischen Neue Plantage und Siefertstraße in Richtung Am Kanal voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Dortustraße, Charlottenstraße und Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet.

Die Zeppelinstraße wird ab Dienstag und bis Ende des Monats zur Herstellung eines Hausanschlusses in Höhe Stiftstraße auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Die bereits bekannte Einschränkung wegen der Baustelle gegenüber der Anlieferzufahrt zum Kaufland-Supermarkt zwischen Kastanienallee und Schafgraben bleibt noch bis Ende des Jahres bestehen: Auch dort ist die Zeppelinstraße auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung eingeengt. In Potsdam-West ist zudem die Straße Im Bogen für Leitungs- und Straßenbauarbeiten zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße voll gesperrt - und zwar voraussichtlich noch ein ganzes Jahr, bis Ende Oktober 2023.

Weiter voll gesperrt bleibt auch der Werdersche Damm zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm. Grund sind Leitungsarbeiten, die erst voraussichtlich Ende März 2023 abgeschlossen sind. Der Verkehr wird über Kaiser-Friedrich-Straße und Am Neuen Palais umgeleitet, dort besteht Staugefahr.

Im Umfeld des Leipziger Dreiecks ist am Mittwoch und Donnerstag (2. und 3. November) die Abfahrt von der Langen Brücke zur Friedrich-List-Straße jeweils von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Die Leipziger Straße ist wie gehabt als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis Höhe Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Der Kfz-Verkehr von der Albert-Einstein-Straße mit Ziel Stadtzentrum muss einen Umweg in Kauf nehmen und die Umleitung über die Straße Brauhausberg stadtauswärts und Leipziger Straße nutzen.

In diesem gesamten Bereich ist zudem die Wegführung für Fußgänger und Radfahrende geändert. Radfahrer:innen können stadteinwärts ab Finkenweg nicht mehr die Straße Brauhausberg nutzen und werden über die Leipziger Straße umgeleitet. Stadtauswärts ist in diesem Bereich in der Heinrich-Mann-Allee die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Hier warnen die städtischen Verkehrsplaner vor Staugefahr in allen Richtungen.

Die Heinrich-Mann-Allee ist zudem für die Sanierung der Haltestelle Waldstraße/Horstweg noch bis voraussichtlich Anfang Dezember stadtauswärts auf eine Fahrspur beschränkt. In beide Fahrtrichtungen auf eine Spur eingeschränkt bleibt die Heinrich-Mann-Allee auch in Höhe Drevesstraße. Dort finden noch bis Ende November Leitungsarbeiten statt.

Im Industriegebiet Süd bleibt die Straße Am Buchhorst noch bis voraussichtlich Ende des Monats für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung im Bereich Verkehrshof und Drewitzer Straße auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Die Straße Verkehrshof ist zwischen Am Buchhorst und Handelshof in Richtung als Einbahnstraße ausgewiesen. Eine Einfahrt in den Handelshof ist von der Straße Am Buchhorst nicht möglich.

In der Nedlitzer Straße bleibt noch bis Freitag (4. November) die stadteinwärtige Fahrspur im Bereich Am Schragen/Kiepenheuerallee wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die Straßen Esplanade, Georg-Hermann-Allee und Pappelallee umgeleitet. Damit im Zusammenhang ist die Helene-Lange-Straße als Busumleitungsstrecke ausgewiesen und wird als Einbahnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geführt.

Die Sperrung der Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Leitungs- und Straßenbau dauert noch bis voraussichtlich Mitte Februar 2023. Der Verkehr wird je nach Ziel für Autos, Schwerverkehr und Radverkehr auf verschiedenen Umleitungen geführt.

Die Friedrich-Engels-Straße bleibt im Bereich der Hochstraßenbrücke der Nuthestraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.

In der Karl-Liebknecht-Straße kommt es wegen Tiefbauarbeiten zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion noch voraussichtlich bis 21. November zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich. Die Haltestelle Rathaus Babelsberg in Richtung Griebnitzsee kann nicht bedient werden. Die Lutherstraße ist im Knotenpunkt zur Karl-Liebknecht-Straße als Sackgasse ausgewiesen.

Die Rudolf-Breitscheid-Straße bleibt zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße für die Neuordnung des Regenwasser- und Schmutzwassersystems noch bis Mitte Mai kommenden Jahres gesperrt.

Zur Startseite