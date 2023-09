Villa Ingenheim Ziegelei, Prinzenwohnsitz und Armeeobjekt

Handwerker und Geschäftsleute, ein Königssohn aus nicht-standesgemäßer Verbindung und ein echter Prinz, die SS, Kriegsflüchtlinge, Vernehmer des sowjetischen NKWD und eine Abhör-Einheit der NVA: Die Villa Ingenheim in Potsdam-West, heute der Sitz des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), hat schon viele Nutzer, Bewohner und Gäste gesehen. Das gut sieben Hektar umfassende Areal rund um die Villa, versteckt hinter der langen Mauer an der Zeppelinstraße 127/128 stadtauswärts linkerhand hinter der Kastanienallee, steht für gut 700 Jahre Potsdamer Stadtgeschichte.

Am Tag des offenen Denkmals gibt es bei Führungen durch die denkmalgeschützte Anlage Einblicke, die man gewöhnlich nicht bekommt. Die beiden Bundeswehr-Historiker Helene Heldt und John Zimmermann zeigen Besuchern unter anderem den Salon in der Villa, die Kellerräume, den von Fledermäusen bewohnten Eiskeller und die frühere Reitbahn. Auch die Bibliothek in der ehemaligen Reithalle kann besichtigt werden. In den einstigen Stallgebäuden, die heute für Seminare und Vorträge genutzt werden, stellen sich die Mitarbeitenden der hauseigenen Druckerei vor. Die PNN waren mit Heldt und Zimmermann vorab auf dem Gelände unterwegs.

John Zimmermann und Helene Heldt haben zur Geschichte des Hauses geforscht und den Rundgang konzipiert. © Andreas Klaer

Die Geschichte des Standortes beginnt rund 500 Jahre bevor der spätere Namensgeber, Gustav Adolf Wilhelm Graf von Ingenheim, das Licht der Welt erblickte. Für 1304 ist auf dem Grundstück erstmals eine städtische Ziegelei und Kalkbrennerei urkundlich belegt, wie Zimmermann und Heldt berichten.

Weit genug weg von der Stadt, verkehrskünstig gelegen

Die Lage war ideal für eine solche rauchintensive Unternehmung: weit genug weg von der Stadt und gleichzeitig verkehrsgünstig an der Havel und der Straße, die Potsdam mit Brandenburg verbindet. Die Ziegel aus dem Betrieb, der dem Magistrat der Stadt gehörte und über die Jahre hinweg von verschiedenen Erbpächtern bewirtschaftet wurde, sind unter anderem im Holländischen Ensemble im Neuen Garten verbaut worden oder für Reparaturen an der alten Stadtmauer. „Das kann man anhand der Siegel auf den Steinen nachvollziehen“, erklärt Helene Heldt. Während des 30-jährigen Krieges kam der Betrieb in der Ziegelei zum Erliegen. Der in einzelnen Veröffentlichungen zu findende Hinweis auf eine Isolierstation für Pestkranke lasse sich anhand der verfügbaren Quellen indes nicht belegen, sagt die Historikerin.

Der Eiskeller aus dem frühen 19. Jahrhundert ist heute ein Fledermausquartier. © Andreas Klaer

Mit dem Ausbau Potsdams zur preußischen Residenz unter dem Großen Kurfürsten ab der Mitte des 17. Jahrhunderts kamen die Dinge auch an der Ziegelei wieder in Bewegung. 1822 wurde das Erbpachtgut von einem Berliner Obermedizinalrat gekauft, der die Gebäude ab 1825 zu einem Herrensitz im italienischen Stil umbauen und den Park erweitern ließ. Aus dieser Zeit stammt auch der Eiskeller, ein Rundbau mit bemooster Dachkuppel, in dem Speisen mittels im Winter eingelagerten Haveleises bis in den Sommer hinein kühl gehalten werden konnten. Die Witwe des Obermedizinalrates und ihre Tochter verkauften das Ensemble schließlich 1849 an Graf von Ingenheim.

Ingenheims Kunstsammlung ist heute im Pergamonmuseum

Ingenheim war der Sohn des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. aus dessen nicht standesgemäßer Verbindung mit Julie von Voß. Allzu oft war der Graf allerdings nicht in Potsdam. „Der Ehefrau ist Potsdam zu langweilig“, sagt Helene Heldt. Die in Paris geborene und 19 Jahre jüngere Eugenie, die übrigens mit ihrem Mann verwandt war - ihre Mutter war seine Halbschwester - war eine kosmopolitische Persönlichkeit, das Paar reiste viel durch Europa. „In Potsdam war man am Wochenende oder in den Ferien“, sagt Heldt. Ingenheim, der unter anderem mit Christian Daniel Rauch und Friedrich Schinkel befreundet war, hat sich auch als Kunstsammler einen Namen gemacht. Von ihm in Italien erworbene Antiken bewahrt heute das Pergamonmuseum in Berlin auf.

Ingenheims Sohn Julius verkaufte die Villa 1894 an die kaiserliche Linie der Hohenzollern. Im für Gäste vorgesehehen Kavaliersflügel kam 1897 zwischenzeitlich der Botschafter des russischen Zarenreiches mit seiner 32 Personen umfassenden Entourage unter, weiß Helene Heldt zu berichten. Der Diplomat habe sich dort in Behandlung von vier Ärzten der Berliner Charité befunden.

Nach der Jahrhundertwende wurde die Villa von 1906 bis 1908 umfangreich umgebaut. Sie erhielt nicht nur den heutigen Eingang auf der Straßenseite, sondern wurde unter anderem auch um Stallgebäude und die Reithalle im damals beliebten englischen Stil erweitert. Aus der Zeit stammt auch die teils mit einer Pergola geschmückte Mauer: Weil das Haus mittlerweile in der neu entstandenen Brandenburger Vorstadt und nicht mehr weit draußen im Grünen lag, war dies nötig geworden, erklärt Historiker Zimmermann.

1906 bis 1908 wurde das Ensemble um Stallgebäude und eine Reithalle im englischen Stil erweitert - heute ist dort die öffentliche Bibliothek untergebracht. © Andreas Klaer

1910 bezog Eitel Friedrich, der zweite Sohn von Kaiser Wilhelm II., die Villa - und sollte bis zu seinem Tod im Jahr 1942 dort bleiben. Der Prinz sei - wenig verwunderlich - zwar glühender Monarchist gewesen, aber kein Anhänger Hitlers, sagt Historiker John Zimmermann. Deswegen sei ihm nach dem Tod auch ein Begräbnis mit militärischen Ehren, wie es angesichts seines Wirkens im Ersten Weltkrieg eigentlich üblich gewesen wäre, verwehrt worden. Bestattet ist er im Antikentempel im Park Sanssouci.

Das Privatleben von Eitel Friedrich war Stadtgespräch

Eitel Friedrich war gleich in mehrerer Hinsicht Stadtgespräch - nicht immer zu seinem Vorteil. Wenn er als Kommandant des Ersten Garderegiments zu Fuß Offiziere mit den Ehefrauen einlud, dann war das der Potsdamer Tagespresse stets Berichte wert, wie Helene Heldt weiß. In der Zeitung waren dann nicht nur die Namen der Gäste zu lesen, sondern auch mehr zur Speisenfolge und dem anschließenden Spaziergang durch den Park.

Ebenso engagiert berichtete die Presse auch über die Eheprobleme und vermeintliche Liebschaften seiner Frau Sophie Charlotte. Die kinderlos gebliebene Verbindung wurde 1926 geschieden, Sophie Charlotte heiratete im Jahr darauf einen ehemaligen Rittmeister. Details wurden öffentlich, weil Eitel Friedrich mehrere Prozesse gegen Zeitungen anstrengte, berichtet John Zimmermann. Im Zuge der öffentlichen Verhandlungen sei dann auch aus Liebesbriefen vorgelesen worden.

Über die Empfänge im Salon von Eitel Friedrich berichtete die Presse - heute ist in dem repräsentativen Raum das Büro des Kommandeurs der Dienststelle des Bundeswehrinstituts. Im Rahmen der Führung wird es besichtigt. © Andreas Klaer

An Eitel Friedrich erinnert noch das Johanniterkreuz über dem Eingang zum früheren Stall, das heute für Veranstaltungen und Seminare genutzt wird. Der frühere Prinz war fast 20 Jahre lang der 34. Hochmeister des Johanniterordens, gab den Posten aber im Zusammenhang mit den Berichten über seine Eheprobleme auf.

Nach Eitels Tod beschlagnahmte die SS das Gebäude. In den letzten beiden Kriegsjahren wurden dort zunächst Ausgebombte und Geflüchtete untergebracht. In den Akten nachweisbar sind bis zu sieben Familien, sagt Helene Heldt. Sie geht aber davon aus, dass diese teils noch zusätzliche Geflüchtete unterbringen mussten. Kurz vor Kriegsende im April 1945 sei auch eine Wehrmachts- und Volkssturmeinheit zur Verteidigung der Stadt dort stationiert worden - die Zeppelinstraße sei damals für den Fall einer möglichen Flucht Hitlers aus Berlin freigehalten worden. Dazu kam es bekanntlich nie.

Über die Zeit als NKWD-Verhörort ist wenig bekannt

Stattdessen befreite die Rote Armee Potsdam - und nahm die Liegenschaft in Beschlag, als eine unter vielen in der Stadt, wie Helene Heldt berichet: Rund ein Drittel der Gebäude in Potsdam waren durch den Luftangriff und Artilleriegefechte zerstört, etwa ein weiteres Drittel wurde von der Sowjetarmee beschlagnahmt.

Die Sowjets nutzten die Kellerräume in der Nachkriegszeit als Gefängnis und für Verhöre. Die Villa wurde zum Durchgangsort in Arbeitslager. © Andreas Klaer

In die Villa zogen Offiziere des unter anderem für das Gulag-Lagersystem verantwortlichen sowjetischen Innenministeriums NKWD. Sie nutzten die Gebäude bis 1953. In den zum Teil fensterlosen Kellerräumen haben Verhöre im Zuge der Entnazifizierungsbestrebungen der Sowjets stattgefunden, wurden „auffällig gewordene Personen“ festgehalten, bevor sie in andere Standorte verschleppt worden, berichtet Helene Heldt.

Bekannt sei unter anderem, dass über die Villa Ingenheim Häftlinge ins Zwischenlager in Buchenwald kamen, wo die Todesstrafe oder der Weg in ein Arbeitslager auf sie wartete. Die Quellenlage zu diesen Vorgängen ist allerdings bis heute dürftig: Die Archive des NKWD in Russland sind nicht zugänglich, sagt die Historikerin. Informationen zu einzelnen Schicksalen gebe es unter anderem dann, wenn Angehörige bei der Polizei nach dem Verbleib ihrer Verwandten fragten und damals Auskunft erhielten.

Stasi fürchtete den Einfluss von West-Radio

Nach den Sowjets bezog die Kasernierte Volkspolizei der DDR, der Vorgänger der Nationalen Volksarmee (NVA), das Gelände. Von 1958 bis 1990 waren dort dann das Militärgeschichtliche Institut und das Militärarchiv der DDR untergebracht. Auch der Stab der Ersten motorisierten Schützen-Division der NVA war auf dem Gelände zu Hause - die Soldaten selbst seien wegen der Nähe zu Westberlin und nicht zuletzt auch Furcht vor den Auswirkungen vom leicht zugänglichen West-Radio wieder verlegt worden, berichtet Helene Heldt. Der Medienkonsum sei in den Stasi-Berichten ausführlich Thema.

Der Fernmeldebunker der NVA aus den 1970er Jahren auf dem Gelände steht heute leer - er ist asbestbelastet. © Jana Haase

Später kam das erste sogenannte Fernmeldezentrum der NVA hinzu, eine Einheit zum Abhören in Richtung Westberlin. Der dafür errichtete Fernmeldebunker aus den 1970er-Jahren, der neben einem Flachbau über der Erde auch unterirdische Geschosse aufweist, steht seit 2009 leer. Zuletzt waren darin noch Büros untergebracht. Was aus dem asbestverseuchten Gebäude werden soll, ist noch offen.

1990 wurde das Institut durch die Bundeswehr übernommen. Zunächst noch als Außenstelle des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Freiburg im Breisgau, wurde Potsdam ab 1994 einziger Sitz der Einrichtung. Seit 2013 arbeiten auch die Forscherinnen und Forscher des davor in Strausberg (Märkisch-Oderland) beheimateten Sozialwissenschaftlichen Institutes der Bundeswehr in der Villa Ingenheim. Beide Einrichtungen fusionierten unter dem neuen Namen Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw).

Ein Farbton wie am Weißen Haus

Das denkmalgeschützte Ensemble wurde in mehreren Etappen restauriert - eine andauernde Arbeit, wie Heldt und Zimmermann berichten. So führt die Feuchtigkeit in den Kellerräumen immer wieder zu Problemen. Im Park steht unter anderem noch die Wiederherstellung eines historischen Brunnens aus. Ein früheres Gärtnerhäuschen haben die heute 132 Mitarbeitenden des ZMSBw auf eigene Kasse und in Eigeninitiative in Schuss gebracht und zu einer kleinen Cafeteria gemacht. Die 2007 fertiggestellte Bibliothek in der früheren Reithalle ist jederzeit öffentlich zugänglich: Mit mehr als 260.000 Bänden militärhistorischer und aufs Militär bezogener sozialwissenschaftlicher Forschung ist sie den Angaben zufolge die größte derartige Einrichtung in Deutschland.

Die Villa Ingenheim hat mittlerweile auch wieder ihren originalen Farbton, ein seltenes Creme-Weiß, das - so erzählt man es sich unter den Mitarbeitenden jedenfalls augenzwinkernd - unter anderem auch am Weißen Haus in Washington zu sehen ist. Zu DDR-Zeiten sei sie in Ermangelung der richtigen Farbe gelb gestrichen gewesen.