Von der Haute Couture zum Upcycling Walid Shara veredelt Gebrauchtes

Walid Shara steht an der Schneiderpuppe im Atelier von All Fab Ethical in der Babelsberger Garnstraße. Er hat ihr gerade die zugeschnittenen Teile für einen Mantel „angezogen“. Ein Unikat entsteht hier aus einem edlen Jacquard Stoff, der ursprünglich einmal dafür gedacht war, ein Sofa neu zu beziehen. Upcycling nennt man das.