Wahl in Falkensee entschieden Parteiloser Kandidat wird neuer Bürgermeister

Der parteilose Kandidat Heiko Richter wird neuer Bürgermeister von Falkensee (Havelland). In einer Stichwahl setzte er sich am Sonntag gegen den CDU-Bewerber Jan Pollmann durch. Richter erhielt 57,8 Prozent, sein Konkurrent circa 42,2. Beim ersten Wahlgang am 11. Juni hatte keiner der sieben Kandidatinnen und Kandidaten die nötige Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent.

Der Veranstaltungsmanager Richter konnte damals schon mit 37,4 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen - es ist sein erstes politisches Amt. Dahinter folgte CDU-Kandidat Pollmann, Regierungsdirektor im Verteidigungsministerium, mit 28 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der 45.000-Einwohner-Stadt lag im ersten Wahlgang bei 52,9 Prozent. Die SPD hat das Amt in der Stadt im Kreis Havelland nach über 30 Jahren verloren. Sie stellte in Falkensee westlich von Berlin seit 1990 den Bürgermeister. Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren ein großes Bevölkerungswachstum verzeichnet. (mit dpa)