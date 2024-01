Zweites Heim für Wohnungslose nötig Potsdam will Bedarf ermitteln

In diesem Jahr soll in Potsdam der Versuch unternommen werden, die Zahl der Obdachlosen zu erfassen - und sie zu befragen. Das hat das Sozialdezernat im Rathaus auf Anfrage der Linke-Fraktion bekannt gegeben. Potsdam sei bei der Durchführung der Bundeswohnungslosenstatistik als eine der Kommunen festgelegt worden, in der so eine Zählung und Befragung unternommen werden soll. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.