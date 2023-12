Leibniz-Preis Potsdamer Polarbiologin ausgezeichnet

Professorin Ulrike Herzschuh, Geoökologin und Polarbiologin, holt den wichtigsten Forschungsförderungspreis Deutschlands nach Potsdam: Sie wird für ihre Arbeiten zum Einfluss von Klimafluktuationen in der jüngeren Erdgeschichte auf die Biodiversität von Polargebieten mit dem renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2024 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet, der mit 2,5 Millionen Euro dotiert ist. Herzschuh leitet die Abteilung „Polare Terrestrische Umweltsysteme“ am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) am Standort Potsdam. kkh