MediaTech Hub Neues Programm will Potsdamer Start-ups in der Frühphase unterstützen

Der Accelerator des Potsdamer MediaTech Hub startet ein neues Online-Programm für Start-ups aus der Technologiebranche. Ziel ist es, sie für Gespräche mit Investoren fit zu machen und auf die Finanzierungsrunden vorzubereiten. Das teilte der Hub mit. Die Bewerbung für das Programm ist bis Ende Februar möglich.

„Investment Readiness“ umfasst zwölf Monate und beginnt Anfang April. Zunächst werden die Start-ups zwei Monate intensiv betreut, in den folgenden zehn Monaten bedarfsgerecht unterstützt. Das Programm richtet sich an „nationale und internationale Gründerteams mit digitalen, innovativen und skalierbaren Geschäftsmodellen“. Zielgruppe sind Start-ups in der Frühphase, die eine Finanzierungsrunde mit Business Angels oder Venture Capital Fonds, also professionellen Wagniskapitalgebern planen. Nach Angaben von Erdinc Koc, Leiter des MediaTech Hub Accelerators, handelt es sich um eines von wenigen Accelerator-Programmen bundesweit mit dieser Spezialisierung.

Der MediaTech Hub Accelerator wurde 2019 von der Universität Potsdam, dem Hasso-Plattner-Institut und der Filmuniversität Babelsberg initiiert. Betreiber ist der MediaTech Hub mit Sitz in der Medienstadt Babelsberg.