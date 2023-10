Mit Mobilitätsbonus kostenlos Nahverkehr nutzen Fast 500 Jahrestickets zur Wohnung in Potsdam-Drewitz ausgestellt

Mehr Nahverkehrsnutzer und weniger Stellplätze: Mit diesem Ziel führte das kommunale Wohnungsunternehmen Pro Potsdam gemeinsam mit dem Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) 2011 den Mobilitätsbonus ein. Knapp 500 kostenlose Jahrestickets wurden seither vergeben – in diesem Jahr wurde das Angebot ausgeweitet.

Bei der Umgestaltung von Drewitz zur Gartenstadt wurde Personen, die in eine Ein- oder Zweizimmerwohnung in dem Stadtteil einziehen, ein kostenloses Nahverkehrsticket angeboten. Sie erhalten ein Jahresticket für den Tarifbereich AB. Durch die Umbaumaßnahmen wurde die Anzahl der Parkplätze in Drewitz reduziert, insbesondere in der Konrad-Wolf-Allee, die zu einem Park mit Spielgeräten umgewandelt wurde.

Das von der Pro Potsdam finanzierte Jahresticket habe, sagt Sprecherin Anna Winkler auf Anfrage, „dazu beigetragen, die ÖPNV-Nutzung zu erhöhen, den Stellplatzbedarf in Drewitz zu reduzieren, und war und ist damit ein wichtiger Baustein im Gartenstadtkonzept“.

Genutzt haben den Bonus in den ersten Jahren jeweils rund 25 Personen pro Jahr, ab 2018 stieg die Zahl auf knapp 60. 2021 und 2022 waren die Zahlen etwas niedriger, wahrscheinlich aufgrund der Pandemie. 2023 wurde die Initiative ausgeweitet. Nun können nicht nur Menschen, die nach Drewitz ziehen, von dem Bonus profitieren, sondern auch neue Bewohner der Zwei-Zimmerwohnungen ohne Belegungsbindung im Wohnquartier der Pro Potsdam an der Heinrich-Mann-Allee. Bislang haben im aktuellen Jahr insgesamt 45 Personen ein Jahresticket auf diesem Weg erhalten.