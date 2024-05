Mythos Warenhäuser Wie Karstadt das Einkaufen in Potsdam beeinflusste  

Zwei Warenhäuser prägten das Gesicht der Brandenburger Straße vor mehr als 100 Jahren und veränderten das Einkaufen. In Kürze wird Potsdam mit Karstadt wohl bald sein letztes großes Kaufhaus verlieren. Das Potsdam-Museum lud am Freitagabend zum Thema „Ein Mythos am Ende? Die Potsdamer Warenhäuser“ über die zwei großen Kaufhäuser der Stadt ein.