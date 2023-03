Oscar-Verleihung Filmuni-Babelsberg-Alumni Goldbeck gewinnt in Hollywood

Höchste Ehren für einen Absolventen und Dozenten der Babelsberger Filmhochschule: Der Produktionsdesigner Christian M. Goldbeck ist in der Nacht auf Montag mit seiner Kollegin Ernestine Hipper für die Arbeit an „Im Westen nichts Neues“ mit dem Oscar für das beste Szenenbild ausgezeichnet worden. Der Kriegsfilm konnte vier der insgesamt neun Nominierungen in Preise ummünzen, darunter der Auslandsoscar. Außerdem wurden Kameramann James Friend und Filmkomponist Volker Bertelmann geehrt. Das teilweise in Potsdam entstandene Musikdrama „Tár“ und die High-Society-Farce „Triangle of Sadness“, die in Potsdam postproduziert wurde, sind dagegen leer ausgegangen.

Glückwünsche kamen am Montag neben der Filmuni auch von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD), die Goldbeck auf Twitter „Babelsberger Goldjunge“ taufte. Auch die Staatskanzlei gratulierte per Twitter: „Kunst, die aus aktuellem Anlass besonders bewegt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Goldbeck und Hipper hatten ihre Oscar-Statuetten von den Schauspielern Andie MacDowell und Hugh Grant überreicht bekommen. Goldbeck dankte Regisseur Edward Berger und dem ganzen Filmteam: „Das war eine echte Mannschaftsleistung.“

Die Filmuniversität verwies auf weitere Babelsberger Beteiligte an der Netflix-Produktion: So waren die Babelsberg-Absolventen Frank Kruse, Markus Stemler und Lars Ginzel für den Oscar in der Kategorie Sound nominiert. Schauspiel-Student Adrian Grünewald ist in der Rolle des Ludwig Behm zu sehen und Schauspiel-Absolvent Sebastian Hülk in der Rolle des Major von Brixdorf.

Zur Startseite