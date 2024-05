Photovoltaik, LEDs, grüne Fassaden Potsdamer Treffpunkt Freizeit passt sich dem Klima an

Photovoltaik, LED-Leuchtmittel, begrünte Fassaden und Sonnensegel: Der Treffpunkt Freizeit in Potsdam stellt sich den Herausforderungen in den Bereichen Energie und Klima. „Wir wollen handlungsfähig bleiben als soziale Einrichtung“, sagt Koordinator Henri Herborn. Schon jetzt wären einzelne Räume im Sommer so überhitzt, dass sie nicht mehr angenommen würden. Im Treffpunkt Freizeit werden Kurse für alle Generationen angeboten.

Die ersten beiden großen Maßnahmen werden mit Fördergeldern in Höhe von 198.571 Euro aus dem Brandenburg-Paket unterstützt. Dabei handelt es sich um ein Entlastungspaket des Landes für 2023 und 2024, zur Abmilderung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise.

Ein Teil des Geldes – bis zu 1,6 Millilarden Euro – geht dabei direkt an die Kommunen. Die Stadt Potsdam hat im Vorjahr knapp 14,5 Millionen Euro erhalten, in diesem Jahr rund 10,1 Millionen Euro. Damit sollen unter anderem kommunale Sportanlagen, Kitas, ÖPNV-Unternehmen und Schulträger bei den Energiekosten unterstützt werden, aber etwa auch die steigenden Sozialausgaben abgepuffert werden. Dazu kommen Mittel, die Träger in Potsdam beantragen, wie etwa im Fall von Treffpunkt Freizeit.

LED und Photovoltaik

Hier werden nun ab Juli 570 Leuchtmittel durch LED-Technik ersetzt. Pro Glühbirne liegt das Einsparungspotenzial laut Evaluation zwischen 34 und 86 Prozent, die Gesamteinsparung beträgt rund 58 Prozent oder 4600 Euro jährlich. Nicht ausgetauscht wird die Veranstaltungsbeleuchtung.

Weitere etwa 7700 Euro soll eine Photovoltaikanlage bringen, die in der zweiten Jahreshälfte auf dem straßenseitigen Dach des Gebäudes installiert wird, in dem auch der Jugendclub zu finden ist. Sie besteht aus 68 Modulen, hat eine Fläche von rund 130 Quadratmetern und eine Maximalleistung von 27,6 Kilowattpeak. Insgesamt hofft Herborn auf 10.000 Euro, die der Treffpunkt bei Stromkosten damit spart.

Das Geld komme dann direkt der pädagogischen Arbeit zugute. Das sei auch der Impuls gewesen, mit dem es gelungen sei, alle Akteure von den Maßnahmen zu überzeugen. Neben dem Treffpunkt Freizeit sind die Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (Kubus) als Träger und Mieter des Gebäudes sowie der Kommunale Immobilien Service (KIS) als Eigentümer involviert.

Das ist der Aufschlag

Herborn ist davon überzeugt, dass es eine Grundsatzfrage ist: Würden jetzt keine Klimaanpassungen getroffen, könnten irgendwann keine Veranstaltungen mehr angeboten werden. Vor einem Jahr habe er erkannt: „Die Klimakrise wird meine Möglichkeiten im Treffpunkt Freizeit beschneiden und darauf habe ich keinen Bock.“ Im Sommer seien einige Räume in der Anlage so heiß geworden, dass Kinder und Senioren sie nicht mehr nutzen wollten, sagt er.

Sein Ziel ist die 100-prozentige Autarkie, der Betrieb soll CO₂-neutral arbeiten. „Davon sind wir noch weit entfernt. Das jetzt ist der Aufschlag.“ Der Treffpunkt Freizeit habe die Verantwortung, trotz energie- und klimapolitischer Entwicklungen handlungsfähig zu bleiben, sagt auch Gregor Gierlich, Geschäftsführer von Kubus: „Mit der Finanzierung der geplanten Maßnahmen durch das Land Brandenburg gelingt der sparsame Ressourceneinsatz von öffentlichen Geldern und sauberer Energie.“

Koordinator Henri Herborn sieht dringenden Handlungsbedarf in Sachen Klimaanpassung im Treffpunkt Freizeit. © KUBUS/Paelecke

Mit der ersten Photovoltaikanlage sollen rund 18 Prozent des benötigten Stroms künftig selbst erzeugt werden. Außerdem werden zwei neue Bäume für mehr Beschattung vor der Fassade gepflanzt. Weitere Maßnahmen zur Klimaanpassung für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität wären etwa zwölf Baum-Nachpflanzungen. „Wir müssen die große Wiesenfläche vor dem Verbrennen schützen“, so Herborn. Daher wird es dort voraussichtlich auch ein rund 50 Quadratmeter großes Sonnensegel geben, unter dem dann etwa Klassenfeiern stattfinden können. Dabei hofft Herborn auf Lottomittel.

Grüne Fassaden kühlen

Räume sollen nicht mit Klimaanlagen gekühlt werden, die wieder Abwärme produzieren, sondern indem die Außenhaut kühl gehalten wird. „Wir haben in diesem Jahr schon mehr als 30 Grad an Hauswänden gemessen“, sagt er. Besonders betroffen ist dabei der Theaterraum. Hier schreibt Herborn gerade ein Konzept für einen Antrag auf eine Fassadenbegrünung, die in einem Jahr umgesetzt werden soll, wie er hofft.

Für gewünschte zusätzliche Photovoltaik gibt es dagegen noch keine Details. „Nicht jedes Jahr bekommt man einen Geldsegen von 200.000 Euro“, so Herborn. Er hofft aber, dass die meisten anderen Maßnahmen in fünf Jahren umgesetzt sind. „Das Gelände und die Räume sollen grün bleiben und nicht aufgeheizt werden.“ Und er betont auch die Bedeutung der Anlage für Potsdam: „Der Treffpunkt steht in einer der wichtigsten Frischluftschneisen. Die ganze Stadt profitiert davon, wenn das 15.000 Quadratmeter große Gelände über Nacht kühlt.“