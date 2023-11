Podiumsdiskussion in Potsdam Wie lassen sich rechtsradikale Strukturen aufbrechen?

Eingeritzte Hakenkreuze, Nazi-Sprüche an Schulen und problematische Chatnachrichten unter Schüler:innen: In einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit dem Titel „Land unter in Brandenburg?“ debattieren Experten am Mittwoch (15.11.) die alarmierende Zunahme von antisemitischen und rassistischen Vorfällen in Brandenburg – auch an Schulen. Die Veranstaltung, Teil der Reihe „Potsdam Publik: Debatten zum Antisemitismus“, wurde von der F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte organisiert.

So nehmen Sie teil: Wann : Mittwoch, 15. November 2023, 18 Uhr

: Mittwoch, 15. November 2023, 18 Uhr Wo : Konferenzsaal im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (Am Neuen Markt 9, Potsdam)

: Konferenzsaal im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (Am Neuen Markt 9, Potsdam) Wie: Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter info@stiftung-toleranz.de.

Die Teilnehmer der Diskussion, darunter Gideon Botsch von der Universität Potsdam, Friederike Lorenz-Sinai von der Fachhochschule Potsdam, Hannes Püschel vom Verein Opferperspektive sowie Susanne Krause-Hinrichs von der F.C. Flick Stiftung, diskutieren, wie sich demokratiefeindliche Strukturen aufbrechen lassen – und warum sich die offene Zivilgesellschaft scheinbar zurückzieht.

Moderiert wird die Veranstaltung von Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten, die auch Medienpartner der Veranstaltungsreihe sind.