Ausstellung in Sacrow Lebenszeichen auf Lehmziegeln

Aus der Ferne erinnert diese Kirche am Ufer der Havel an einen Dampfer, der gerade auslaufen möchte. Mit ihrem frei stehenden Glockenturm bildet die „Heilandskirche am Port zu Sacrow“, wie ihr offizieller Name lautet, eine bedeutende Landmarke in der Potsdamer Kulturlandschaft. Die reizvolle Lage der wasserumspülten Landzunge gegenüber vom Glienicker Park mit weitem Blick bis hin nach Potsdam inspirierte einst schon den „Romantiker auf dem Thron“, Friedrich Wilhelm IV.

Ausgehend von den königlichen, sehr detaillierten Skizzen für eine Kirche im „italienischen Styl mit Campanile“ errichtete Hofarchitekt Ludwig Persius ein markantes Bauwerk. Zur feierlichen Einweihung der Kirche am 21. Juli 1844 reisten die Besucher, darunter der gesamte Hofstaat, mit Booten, Gondeln und Kähnen aus Potsdam über die Havel an.

Besonders bestaunt wurde die gelb rosafarbene Fassade der Kirche mit Streifen aus blauglasierten Keramikfliesen, die aus der Königlich Preußischen Ziegelei Joachimsthal am Werbellinsee stammten. Als Vorbild dienten oberitalienische Kirchen der Renaissance mit ihrem schlichten, antiken Stil. Eindrucksvolle Blicke auf die Potsdamer Kulturlandschaft bieten sich von den Säulenarkaden aus, die das Kirchenschiff schützend umgeben.

Zwar erlosch das royale Interesse, nachdem nur vier Jahre später die Friedenskirche in Potsdam Sanssouci eingeweiht wurde, doch die Sacrower Kirche wurde schon bald zu einem beliebten Ausflugsziel für Besucher aus nah und fern. Viele von Ihnen hinterließen – allen Verboten zum Trotz – ein Zeichen auf den Fliesen.

Die Heilandskirche am Port von Sacrow an der Havel. © imago/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Nitzschke

Der Berliner Fotograf Lars Wiedemann dokumentierte Hunderte dieser Inschriften, von denen einige jetzt im Rahmen einer Doppelausstellung zusammen mit Aquarellen von Hans-Jürgen Gaudenz im Schloss Sacrow gezeigt werden. Ein neues Buch mit dem Titel „Short Messages“, ebenfalls mit Fotografien von Wiedemann, zeigt jetzt eine Auswahl dieser Beschriftungen im Lauf der Zeit.

„So wurden die Fliesen zu einer Art öffentlichem Gästebuch“, schreibt die Potsdamer Kunsthistorikerin Angelika Kaltenbach in ihrem Nachwort. Die älteste wurde schon rund sechs Jahre nach der Fertigstellung der Kirche in den Stein geritzt. Auch die im Jahr 1907 aufgestellten Verbotstafeln konnten nicht verhindern, dass viele neue Zeichen entstanden.

Was vergangen, kehrt nie wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange noch zurück. Inschrift auf Ziegeln der Heilandskirche.

Über mögliche Motive kann nur spekuliert werden: „In den meisten Fällen liegen sie wohl darin, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, den Nachkommenden mitzuteilen, dass, wann und mit wem sie dort waren“, sagt Angelika Kaltenbach, die bereits ein umfassendes Buch über die Sacrower Heilandskirche herausgegeben hat.

Mit dem Fotografen Lars Wiedemann gab sie den Anstoß zu dem neuen Buch, das sich als eine Art spontan entstandene Geschichtsfibel entpuppt. Auf dreihundert Seiten sind die Beschriftungen fotografisch genau in Originalgröße der Fliesen dokumentiert. Vielleicht spielte auch der Nachahmungstrieb eine Rolle, der Reiz des Illegalen oder auch der schlichte Wunsch eine eigene Spur zu hinterlassen und sei sie auch noch so winzig. Die meisten Zeichen stammen von touristischen Besuchern aus nah und fern, sogar aus Rio de Janeiro oder aus Paris wie die von Helene und Dorette. Das Kleeblatt Kurt, Hildegard, Gerhard hinterließ im April 1943 die Inschrift Paris Sacrow Berlin, wahrscheinlich während eines Heimaturlaubs.

In die Zeit des Zweiten Weltkrieges, als das Dorf Sacrow zwischen die Kampflinien geriet, erinnern kurze Texte deutscher und sowjetischer Soldaten. So finden sich russische Namen, teilweise sogar in kyrillischer Schrift. Gerade aus dieser dunklen Zeit stammen auch die aufmunternden Worte „Carpe Diem – Genieße den Tag“ sowie die mahnenden Verse „Was vergangen, kehrt nie wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange noch zurück.“

Als die Kirche nach dem Mauerbau vollends unzugänglich wurde, verewigten sich Soldaten der Grenztruppen. So schrieb einer ganz poetisch: „Wir standen hier so manche Nacht und keiner hat an uns gedacht“. Von glücklichen Zeiten zeugen die Inschriften zahlreicher Liebespaare. „Passagierlisten“ nennt Schauspieler und Essayist Hanns Zischler diese gesammelten Lebenszeichen in einem Essay zum Buch. „Gefertigt aus gebranntem Havellehm und jederzeit bereit, sich wieder mit dem Wasser zu verbinden“ sei die Kirche ein „Bauwerk im Aufbruch“. Wie schön, dass so viele Menschen auf dem Sacrower Kirchenschiff an der Havel Station machten und bis heute können.