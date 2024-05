Die Orte hinter der Kunst 25 Jahre Tag der Offenen Ateliers Potsdam

Seit 1999 gehört das erste Maiwochenende in Potsdam der Kunst: Zum 25-jährigen Jubiläum öffnen am 5. Mai rund 100 bildende Künstlerinnen und Künstler an über 40 Orten in Potsdam ihre Ateliertüren. Leicht, den Überblick zu verlieren – für alle, die keinen Platz für die Ateliertouren bekommen haben, zur Orientierung eine Empfehlung für jeden Stadtteil.

BABELSBERG

Symmetrische Birkenwälder, Stillleben und Abstraktion: Oliver Gröne ist erst vor einem Jahr mit seinem Atelier nach Potsdam umgezogen. Malerisch arbeitet er sich an Sujets der europäischen Kunstgeschichte ab, um sie künstlerisch weiterzuentwickeln. Hier zeigt er Landschaftsbilder und eine Serie kleiner abstrakter Gemälde.

Oliver Gröne, Fritz-Zubeil-Str. 14, 14482 Potsdam

www.olivergroene.de

In Nadine Conrads Produzentinnengalerie sind Florentine Joop und Luci van Org zu Gast. © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 Foto: Andreas Klaer

TELTOWER VORSTADT

Mit Artifact in den Urlaub: Von 11 bis 17 Uhr zeigt die Kunstgruppe im Gemeinschaftsatelier die Intervention „Aquatic Escape“. Mit Flossen eingestiegen, sticht sie in See, um sich auf die Suche nach Tiefe zu begeben – vom Galeriestrand gibt es eine Postkarte. In dem offenen Verein organisieren sich Künstlerinnen und Künstler verschiedener Disziplinen; darunter bildende Künstlerin Jenny Alten und Medienkünstler und Komponist Udo Koloska.

Artifact e.V., Friedrich-Engels-Str. 22, 14467 Potsdam

https://artifactpotsdam.de

Der Tag der Offenen Ateliers findet dieses Jahr am 5. Mai von 11 bis 18 Uhr an über 40 Standorten in ganz Potsdam statt. Eröffnet wird die Veranstaltung am 4. Mai um 18.30 Uhr im Kunsthaus Sans Titre, Französische Straße 18, 14467 Potsdam. www.potsdam.de http://offeneateliersbrandenburg.de

POTSDAM WEST

Schicht für Schicht trägt Kennan Hutchins seine Farbe auf Papier oder Leinwand auf, manchmal um sie wieder zu entfernen. Seine abstrakten Arbeiten geben ihm die Richtung vor; im Gespräch fordern sie oft Kleinteiliges, manchmal enden sie für ihn selbst überraschend. Auch Annette Paul arbeitet in der Scholle51. Sie zeigt alte und neue Arbeiten: Malereien, Relikte von Installationen sowie Videos ihrer Performances. Darunter ihre letzte Installation „Verflechtungen“ – ihr künstlerischer Protest gegen den historischen Feldaltar im neu eingeweihten Potsdamer Garnisonkirchturm.

Atelierhaus Scholle51, Geschwister-Scholl-Straße 51, 14471 Potsdam

www.scholle51.de

www.hutchi.info

https://annettepaul.jimdofree.com

INNENSTADT

Nadine Conrads und Elisabeth Dishurs gemeinsame Produzentinnengalerie Kunst*In Potsdam könnte gegensätzlicher nicht sein: Während Conrad sich vor allem auf großformatige Landschaftsmalerei konzentriert, baut Dishur surreale Welten in kleine und große Boxen. Zusammen mit Florentine Joop stellen sie auch als Künstlerinnenkollektiv Krume1 aus. Joop kommt zum Tag der Offenen Ateliers mit Luci van Org zum literarischen und musikalischen Dialog vorbei.

Kunst*In Potsdam, Jägerstraße 39, 14467 Potsdam

https://elisabeth-dishur.de

www.nadineconrad.de

Oliver Gröne hat erst vor einem Jahr sein Atelier nach Potsdam verlegt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

NAUENER VORSTADT

Nach dem Tod seiner Frau, der Kabarettistin Gretel Schulze, widmet sich der Potsdamer Künstler Stephan Velten nach langer Pause, die sein erstes Buch hervorgebracht hat, wieder der Malerei. Entstanden sind kleine bis mittelgroße Malereien, in denen er sich mit dem Thema Aufbruch auseinandersetzt. Zum Tag der Offenen Ateliers kehrt er mit neuen und alten Arbeiten in die Öffentlichkeit zurück.

Stephan Velten, Friedrich-Ebert-Str. 39, 14469 Potsdam

www.stephanvelten.de

KIRCHSTEIGFELD

Flora Christine Maaß hat sich dem Malen und Zeichnen von Frauen verschrieben: In ihren Bildern zeigt sie farbenreiche Porträts, fragmentarische Akte und minimalistische Zeichnungen, ergänzt um keramische Arbeiten. Um 13 und 15 Uhr findet eine szenische Lesung von „Drei Frauen aus Preußens Geschichte“ in Zusammenarbeit mit der Höfischen Gesellschaft e. V. statt.

Flora Christine Maaß, Marie-Hannemann-Str. 17, 14480 Potsdam

www.floracmaas.de

Kunstgruppe Artifact plant den „Aquatic Escape“. © Thomas Schmidt

BORNSTEDT

Für seine Landschaftsaquarelle ist Christian Fleming bekannt, besonders von Hiddensee und aus dem Mediterranen. Zum Tag der Offenen Ateliers lädt er in seinen Garten mit selbstgebautem Atelier ein. Ebenfalls zu Gast: Malerin Gisela Neuenhahn und seine Tochter Flavia Fleming, die vor allem Blumen, auch auf Porzellan, malt.

Christian Fleming, Eichenallee 26, 14469 Potsdam

GOLM

Mal grob behauen, mal zart und glatt herausgearbeitet: Bildhauer Norbert Müller fertigt Skulpturen mit Schleifern, Trennscheiben, Fäustel und Meißel – bisweilen abstrakt, meist figürlich, aus Feldstein, Marmor und Sandstein. Besonders interessiert er sich für den Kontrast aus rauem Stein und polierter, sanfter Oberfläche.

Norbert Müller, An der Bahn 1, 14476 Potsdam

www.granitnomaden.com

Kennan Hutchins tritt für seine abstrakten Kunstwerke ins Gespräch mit ihnen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

MARQUARDT

„more ist just too much“, schreibt Albrecht Walter auf seiner Website, nichts weiter. In seinem Hofstallatelier zeigt er subtile Installationen und Objekte, Bilder und Zeichnungen mit kleinen poetischen Kreidetexten. Schachtelbücher, Leporellos und Künstlerbuch-Unikate liegen ebenfalls aus. Zwischendurch gibt es kurze Lesungen und musikalische Einspielungen.

Albrecht Walter, Hauptstr. 5, 14476 Potsdam

www.art-praesensorium.de

FAHRLAND

Pleinair-Malerin Charis Schwinning muss nur einen Fuß vor die Tür setzen, um ihre Sujets zu finden: 1993 erschuf sie mit dem Schriftsteller Wolfgang Fabian das „Atelier im Bauerngarten“. Für ihre Blumenmalereien bepflanzt sie dort einen Künstlergarten mit Rittersporn, Phlox und – passend zum Karl Foerster-Jahr – seinen Chrysanthemen.

Charis Schwinning, Kartzower Dorfstraße 4, 14476 Potsdam

www.atelier-im-bauerngarten.com

GROSS GLIENICKE

In der Panzerhalle öffnen Künstlerinnen und Künstler verschiedener Disziplinen ihre Ateliers, darunter Birgit Cauer. Sie zeigt ihre künstlerischen Forschungsarbeiten: Skulpturen und Papierarbeiten, die über einen längeren Zeitraum mit Säure und Salzen beträufelt worden sind. Durch den Erosionsprozess entstehen neuartige, bizarre Formen. Stephanie Imbeau zeigt aktuelle und laufende Arbeiten aus Porzellan: Darunter Hunderte von Porzellanfliesen, die sie zu stoffähnlichen Objekten zusammengefügt hat. Skulptur oder Wandbehang?

Atelierhaus Panzerhalle e.V., Heinz-Sielmann-Ring 2–2a, 14476 Potsdam

www.neues-atelierhaus-panzerhalle.de

www.bcauer.de

www.stephanieimbeau.com