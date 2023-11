Luisa Neuabeuer, Ella Endlich, Silbermond Diese Promis kommen demnächst nach Potsdam

Auf Potsdams Bühnen sind immer wieder bekannte Gesichter zu sehen. Zuletzt sorgten auch die Ärzte für Begeisterung in der Landeshauptstadt. Wer bei den großen Events dabei sein will, muss sich rechtzeitig kümmern.

Der Auftritt von DDR-Schlagerlegende Frank Schöbel Ende November ist zwar schon ausverkauft, aber für diese Veranstaltungen gibt es noch Karten – darunter auch eine Lesung von Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder das Konzert von Ella Endlich in der Weihnachtszeit.

Heinz Strunk

Was der Autor, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk am 7. Dezember bei seiner Show „Der gelbe Elefant“ im Waschhaus anstellt, davon dürfen sich Fans überraschen lassen. Tickets für 24,97 Euro auf waschhaus.de.

Luisa Neubauer

In Deutschland ist Luisa Neubauer eines der bekanntesten Gesichter der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, sie ist aber auch eine Bestsellerautorin. Im Waschhaus liest Neubauer am 17. Dezember aus ihrem Werk „Gegen die Ohnmacht“. Autorin und Journalistin Nina Kunz führt durch den Abend. Die Berliner Künstlerin Pano sorgt für die musikalische Untermalung. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro, ermäßigt 12 Euro, über waschhaus.de.

Ella Endlich

Vier Tage vor Heiligabend gibt Sängerin Ella Endlich am 20. Dezember ein Weihnachtskonzert im Nikolaisaal – mit dabei ist ihr Vater Norbert. Karten gibt es ab 42,35 Euro im Webshop des Nikolaisaals.

Sängerin Ella Endlich tritt mit ihrem Vater Norbert in Potsdam auf. © Promo

Max Goldt

Der Satiriker Max Goldt liest am 19. Januar im Waschhaus. Karten für 19,70 Euro auf waschhaus.de.

Karat

Mit „Über sieben Brücken musst Du geh’n“ schufen sie einen Klassiker. Karat, die Kultband aus dem Osten, tritt am Freitag, dem 26. April 2024, im Potsdamer Nikolaisaal auf. Karten gibt es unter anderem auf nikolaisaal.de.

Lars Eidinger

Schauspieler Lars Eidinger trumpfte schon als Hamlet, Richard III. oder in Salzburg als Jedermann auf. Am 3. Mai 2024 liest Eidinger im Nikolaisaal im Rahmen der Reihe „Erlesene Literatur“ aus Berthold Brechts „Hauspostille“. Karten gibt es unter anderem hier.

Lars Eidinger liest im Nikolaisaal. © imago images/Andre Lenthe

Silbermond

„Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“: Die Band Silbermond hatte auf ihrer jüngst beendeten Tour viele Hits im Gepäck. Aufgrund der großen Nachfrage wurden Zusatzkonzerte angekündigt – darunter auch ein Open Air am Waschhaus am 3. August 2024. Karten gibt es unter diesem Link.