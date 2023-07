Noch Tickets zu haben Diese Promis kommen demnächst nach Potsdam

Auf Potsdams Bühnen sind immer wieder bekannte Gesichter zu sehen – wer dabei sein will, muss sich rechtzeitig kümmern. Die Auftritte von Schlagerstar Andy Borg oder Comedian Bülent Ceylan im Oktober sind bereits ausverkauft, aber für diese Veranstaltungen gibt es noch Karten:

Bosse

Der Deutschpop-Musiker Bosse gastiert am 22. Juli open Air im Waschhaus. Tickets kosten im Vorverkauf 49,50 Euro und sind über waschhaus.de erhältlich.

Katharina Thalbach & Co

Katharina Thalbach liest bei der Potsdamer Schlössernacht am 18. August. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Potsdamer Schlössernacht im Park Sanssouci hat beim Literaturprogramm bekannte Namen zu bieten: Am 18. August stellt Schauspieler Benno Fürmann sein Buch „Unter Bäumen“ vor und Schauspielerin Katharina Thalbach liest aus „Miss Merkel - Mord in der Uckermark“. Am 19. August tragen unter anderem die Sängerin Mieze Katz (Mia) und Schauspielerin Nina Kunzendorf unter dem Motto „Laugh Letters“ witzige Briefe vor. Tickets für 46 Euro je Abend, für Senioren ab 65 Jahren 40 Euro, gibt es auf potsdamer-schloessernacht.de.

Gysi vs. Sonneborn

Zum „Pingpong mit Geistesblitzen“ beim „Kanzlerduell der Herzen“ treten am 20. September der Linke-Politiker Gregor Gysi und der Satiriker und Parteichef Martin Sonneborn (Die Partei) im Nikolaisaal an. Karten von 29,10 bis 39,20 Euro auf nikolaisaal.de.

Hoffmann & Dresen

Die Schauspielerin Jutta Hoffmann und der Regisseur Andreas Dresen erinnern am 5. Oktober mit einer Lesung und einem Gespräch in der Villa Quandt an den 2022 verstorbenen Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase. Karten für 15 Euro können unter literaturlandschaft.de reserviert werden.

Megaloh & Filmorchester

Der Berliner Musiker Megaloh tritt am 6. Oktober mit dem Filmorchester Babelsberg im Nikolaisaal auf. © Doris Spiekermann-Klaas TSP/Doris Spiekermann-Klaas TSP

Der Berliner Rapper Megaloh ist am 6. Oktober mit dem Filmorchester Babelsberg im Nikolaisaal zu erleben. Karten von 11 bis 39 Euro gibt es auf nikolaisaal.de.

Juli

Auf ihrer „Der Sommer ist vorbei“-Tour spielt die Pop-Rock-Band Juli am 11. Oktober in der Waschhaus-Arena. Karten ab 43,30 Euro über waschhaus.de.

Dittsche

Dittsche alias Olli Dietrich, bekannt aus der gleichnamigen preisgekrönten WDR-Improvisationsserie, kommt am 4. November in den Nikolaisaal. © picture-alliance / obs/WDR_MATHIAS_BOTHOR

Markenzeichen Bademantel: Dittsche alias Olli Dittrich schimpft, jammert und philosophiert am 4. November im Nikolaisaal. Karten von 39,20 bis 50,40 Euro auf nikolaisaal.de.

Frank Schöbel

DDR-Schlagerlegende Frank Schöbel feiert am 30. November ein – zugegeben frühes – „Weihnachten in der Familie“ im Nikolaisaal. Karten für 22,40 bis 56 Euro auf nikolaisaal.de.

Heinz Strunk

Was der Autor, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk am 7. Dezember bei seiner Show „Der gelbe Elefant“ im Waschhaus anstellt, davon dürfen sich Fans überraschen lassen. Tickets für 24,97 Euro auf waschhaus.de.

Joy Denalane & Filmorchester

Soul mit Motown-Feeling versprechen Joy Denalane und das Filmorchester Babelsberg am 6. Januar im Nikolaisaal. Karten für 11 bis 48 Euro auf nikolaisaal.de.

Max Goldt

Der Satiriker Max Goldt liest am 19. Januar im Waschhaus. Karten für 19,70 Euro auf waschhaus.de.

Juli Zeh & Olaf Scholz

Schriftstellerin Juli Zeh diskutiert am 30. Januar mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Nikolaisaal über „Zeiten des Umbruchs“. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Unter dem Motto „In Zeiten des Umbruchs“ diskutiert die Schriftstellerin und Landesverfassungsrichterin Juli Zeh am 30. Januar mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Nikolaisaal. Karten für 8,95 und 15,70 Euro gibt es über nikolaisaal.de.