Potsdam Museum Zeitzeugen berichten über den Bau der Nuthestraße und der Straßenbahn zum Stern

Unter dem Titel „Freie Fahrt bis an den Stern“ berichten am Freitag, 24. November, Zeitzeugen im Potsdam Museum vom Bau der Nutheschnellstraße und der Straßenbahnstrecke an den Stern, mit denen die neuen Wohngebiete der 1970er- und 1980er-Jahre im Potsdamer Süden angebunden wurden.

Wie die Planungen verliefen und unter welchen Bedingungen die Großprojekte realisiert wurden, sind Fragen, die dabei beantwortet werden sollen. Gleisbauingenieur Volkmar Wagner und Verkehrsplaner Detlef Pfefferkorn sind als Gesprächspartner eingeladen. Sie waren damals am Bau beteiligt.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 18 Jahre kostenlos.