Potsdams HBPG präzisiert Namenssuche „Preußen können andere besser“

Wird es in Potsdams Mitte künftig einen Ort namens „Brandi“, „Haus Roter Adler“ oder „Boiler“ geben? Auszuschließen ist das nicht. Alle drei Vorschläge wurden am Donnerstag (23.11.) im Rahmen einer Veranstaltung am Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) am Neuen Markt diskutiert. Wie berichtet, hat sich der Ausstellungsort mit dem sperrigen Namen auf die Suche nach einer neuen, griffigeren Bezeichnung begeben.