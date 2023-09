Silbermond, Eidinger, Juli Diese Promis kommen demnächst nach Potsdam

Auf Potsdams Bühnen sind immer wieder bekannte Gesichter zu sehen. Zuletzt sorgten auch die Ärzte für Begeisterung in der Landeshauptstadt. Wer bei den großen Events dabei sein will, muss sich rechtzeitig kümmern. Die Auftritte von Schlagerstar Andy Borg oder Comedian Bülent Ceylan im Oktober sind bereits ausverkauft, aber für diese Veranstaltungen gibt es noch Karten – darunter auch das Silbermond-Konzert im nächsten Sommer.

Gysi vs. Sonneborn

Zum „Pingpong mit Geistesblitzen“ beim „Kanzlerduell der Herzen“ treten am 20. September der Linke-Politiker Gregor Gysi und der Satiriker und Parteichef Martin Sonneborn (Die Partei) im Nikolaisaal an. Nur noch wenige Restkarten von 29,10 bis 39,20 Euro auf nikolaisaal.de.

Megaloh & Filmorchester

Der Berliner Rapper Megaloh ist am 6. Oktober mit dem Filmorchester Babelsberg im Nikolaisaal zu erleben. Karten von 11 bis 39 Euro gibt es auf nikolaisaal.de.

Der Berliner Musiker Megaloh tritt am 6. Oktober mit dem Filmorchester Babelsberg im Nikolaisaal auf. © Doris Spiekermann-Klaas TSP/Doris Spiekermann-Klaas TSP

Juli

Auf ihrer „Der Sommer ist vorbei“-Tour spielt die Pop-Rock-Band Juli am 11. Oktober in der Waschhaus-Arena. Karten ab 43,30 Euro über waschhaus.de.

Eva Briegel spielt mit ihrer Band Juli am 11. Oktober im Waschhaus. © Andreas Klaer

Tanzwut

Die Mittelalter-Rock-Band gastiert im Rahmen des zweiten Teils ihrer „Silberne Hochzeit Tour 2023“ am 21. Oktober in der Waschhaus-Arena. Im Vorverkauf gibt es Karten für 34,35 Euro über waschhaus.de.

Frank Schöbel

DDR-Schlagerlegende Frank Schöbel feiert am 30. November ein – zugegeben frühes – „Weihnachten in der Familie“ im Nikolaisaal. Karten für 22,40 bis 56 Euro auf nikolaisaal.de.

Heinz Strunk

Was der Autor, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk am 7. Dezember bei seiner Show „Der gelbe Elefant“ im Waschhaus anstellt, davon dürfen sich Fans überraschen lassen. Tickets für 24,97 Euro auf waschhaus.de.

Subway to Sally

Mit ihrem aktuellen Album „Himmelfahrt“ stiegen die Potsdamer Mittelalter-Rocker in den deutschen Charts bis auf Platz fünf. Zum Jahresabschluss feiert die Band am 30. Dezember wieder die „Eisheilige Nacht“. In der Waschhaus-Arena mit dabei sind Fiddler’s Green, Letzte Instanz und Manntra. Karten für 54,90 Euro über waschhaus.de.

Joy Denalane & Filmorchester

Soul mit Motown-Feeling versprechen Joy Denalane und das Filmorchester Babelsberg am 6. Januar im Nikolaisaal. Karten für 11 bis 48 Euro auf nikolaisaal.de.

Max Goldt

Der Satiriker Max Goldt liest am 19. Januar im Waschhaus. Karten für 19,70 Euro auf waschhaus.de.

Juli Zeh & Olaf Scholz

Schriftstellerin Juli Zeh diskutiert am 30. Januar mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Nikolaisaal über „Zeiten des Umbruchs“. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Unter dem Motto „In Zeiten des Umbruchs“ diskutiert die Schriftstellerin und Landesverfassungsrichterin Juli Zeh am 30. Januar 2024 mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Nikolaisaal. Karten für 8,95 und 15,70 Euro gibt es über nikolaisaal.de.

Karat

Mit „Über sieben Brücken musst Du geh’n“ schufen sie einen Klassiker. Karat, die Kultband aus dem Osten, tritt am Freitag, dem 26. April 2024, im Potsdamer Nikolaisaal auf. Karten gibt es unter anderem auf nikolaisaal.de.

Lars Eidinger

Schauspieler Lars Eidinger trumpfte schon als Hamlet, Richard III. oder in Salzburg als Jedermann auf. Am 3. Mai 2024 liest Eidinger im Nikolaisaal im Rahmen der Reihe „Erlesene Literatur“ aus Berthold Brechts „Hauspostille“. Karten gibt es unter anderem hier.

Lars Eidinger liest im Nikolaisaal. © imago images/Andre Lenthe

Silbermond

„Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“: Die Band Silbermond hatte auf ihrer jüngst beendeten Tour viele Hits im Gepäck. Aufgrund der großen Nachfrage wurden Zusatzkonzerte angekündigt – darunter auch ein Open Air am Waschhaus am 3. August 2024. Karten gibt es unter diesem Link.