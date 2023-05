Sorge um deutschen Ausnahmeschauspieler Armin Mueller-Stahl kommt nicht ins Potsdamer Filmmuseum

Der renommierte deutsche Schauspieler Armin Mueller-Stahl hat einen Termin im Potsdamer Filmmuseum aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Laut Filmmuseum handle es sich nicht um eine schwerwiegende Erkrankung, man überlege, den 92-Jährigen bei einer anderen Gelegenheit zu würdigen.

Zum Auftakt der Reihe Zeitschnitt 2023 sollte Mueller-Stahl am kommenden Freitag bei der Vorführung des Films „Utz“, der Verfilmung des Bruce-Chatwin-Romans von 1992, anwesend sein. In dem Film spielt er einen böhmischen Baron während der Stalinzeit, der alles dransetzt, seine Kunstsammlung nicht in die Hände der Kommunisten fallen zu lassen.

Armin Mueller-Stahl wurde 1930 in Tilsit geboren. Er spielte in rund 140 Filmen mit. 1997 war er für seine Rolle im Film „Shine – Der Weg ins Licht“ für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Der vielseitige Künstler erlangte auch als Maler Anerkennung.