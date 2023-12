Sprayer an der Nuthestraße Minderjährige beteiligt

Drei jugendliche Sprayer sind am frühen Samstagmorgen an der Nuthestraße von der Polizei gestellt worden. Gegen 3.30 Uhr hatte ein Autofahrer mehrere Jugendliche bemerkt, die Graffiti auf eine Schallschutzmauer an der Nutheschnellstraße anbrachten.

Mehrere Streifenwagen wurden bei der Ergreifung der tatverdächtigen Heranwachsenden eingesetzt. Von den drei Sprayern ergriff einer zunächst die Flucht, wurde aber später ebenfalls festgenommen, berichtete die Polizeiinspektion Potsdam. Die Minderjährigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.