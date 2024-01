Wladimir Kaminer, Madsen, Silbermond Diese Promis kommen demnächst nach Potsdam

Auf Potsdams Bühnen sind immer wieder bekannte Gesichter zu sehen. Wer bei den großen Events dabei sein will, muss sich rechtzeitig um Karten kümmern.

Für diese Veranstaltungen gibt es noch Tickets – eine Übersicht.

Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer lädt am 13. März zum Frühstück am Rande der Apokalypse – und fragt, was Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison gemeinsam haben. Antworten gibt es im Waschhaus. Eintrittskarten kosten 22 Euro.

Rainald Grebe

Am 4. April ruft Rainald Grebe zum „Forever young“-Konzert im Waschhaus auf. Zwar fällt der Künstler in ein Zeitloch, am Klavier sitzt der Sänger („Brandenburg“) aber immer noch. Karten für 35 Euro sind unter anderem auf waschhaus.de erhältlich.

Rainald Grebe tritt im Frühling in Potsdam auf. © picture alliance/dpa/Annette Riedl

Project Pitchfork

Seit den 1990ern prägt Project Pitchfork das Dark-Electronic-Genre. Im Frühjahr erscheint mit „Elysium“ der letzte Teil einer Trilogie. Im Waschhaus ist die Band am 19. April zu Gast. Die Karten kosten 47,85 Euro und sind hier erhältlich.

Karat

Mit „Über sieben Brücken musst Du geh’n“ schufen sie einen Klassiker. Karat, die Kultband aus dem Osten, tritt am Freitag, dem 26. April 2024, im Potsdamer Nikolaisaal auf. Karten gibt es unter anderem auf nikolaisaal.de, verschiedene Preiskategorien.

Eläkeläiset

Am 3. Mai will die finnische Band Eläkeläiset im Lindenpark wieder für eine Humppamania sorgen – und Rock, Pop und Metal im Polka-Stil covern. Karten gibt es hier. Der Eintrittspreis liegt im Vorverkauf bei 25 Euro.

André Kubiczek

André Kubiczek stellt am 17. Mai im Waschhaus sein neues Buch „Nostalgia“ vor. Der Schriftsteller lebt seit Jahrzehnten in Berlin lebt, dennoch sind seine Werke stets mit seiner Heimatstadt Potsdam verbunden. „Nostalgia“ soll André Kubiczeks vielleicht persönlichstes Buch sein, handelt es doch von der Beziehung zu seiner Mutter. Sie versuchte, in der Fremde eine neue Heimat zu finden. Von einem Leben in der DDR – aus migrantischer Perspektive. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, mehr Infos hier.

Auch in André Kubiczeks neuem Buch wird Potsdam eine Hauptrolle spielen. © Andreas Klaer

Madsen

Mit ihrem Album „Hollywood“ stürmten Madsen im Vorjahr die Charts. Seit mehr als 20 Jahren ist die Rock-Band aus Norddeutschland schon aktiv. Drei der fünf Gründungsmitglieder sind Brüder. Ihren „norddeutschen Rock mit leichter Punkbreitseite, klassisch instrumentiert mit Orgel“ (laut.de) präsentieren Madsen bei einem Open-Air-Konzert am Waschhaus am 26. Juli. Karten gibt’s im Vorverkauf für 40 Euro, mehr Infos hier.

Silbermond

„Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“: Die Band Silbermond hatte auf ihrer jüngst beendeten Tour viele Hits im Gepäck. Aufgrund der großen Nachfrage wurden Zusatzkonzerte angekündigt – darunter auch ein Open Air am Waschhaus am 3. August 2024. Karten für 59,90 Euro gibt es unter diesem Link.

Keimzeit

Seit mehr als 40 Jahren ist die Band Keimzeit aktiv. Im Lindenpark hat die bei Bad Belzig gegründete Musikgruppe am 11. Oktober alte Hits wie „Kling Klang“ oder „Singapur“ im Gepäck, aber auch Titel des aktuellen Albums „Kein Fiasko“. Die Tickets kosten im Vorverkauf 30 Euro. Klicken Sie hier, für weitere Informationen.