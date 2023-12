Zauberlehrling in Potsdam gesucht Kindermusiktheater Buntspecht präsentiert Weihnachtsmusical

Auf dem Land beginnt das diesjährige Weihnachts-Musical des KinderMusikTheaters „Buntspecht“, das am ersten Adventswochenende im Treffpunkt Freizeit Premiere feierte. Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten strömten trotz Eiseskälte zahlreich herbei, um den großen Theatersaal bis auf den letzten Platz zu füllen. Und gemeinsam zu erleben, was ihre (Enkel-)Kinder im Alter zwischen sechs und 16 Jahren in diesem Jahr geprobt haben.

„Zauberlehrling gesucht!“ heißt das Musical, dessen Gesamtleitung liegt in den Händen der Musikpädagogin Margitta Burghardt. Sie arbeitete dafür erneut mit dem Pampelmuse-Autor Thomas Knabe und der Bühnenkomponistin Vaile Fuchs zusammenarbeitete. Als sich der blaue Samtvorhang endlich öffnet, ist man augenblicklich in ein Dorf versetzt, in dem Kinder und Erwachsene beschwingt um einen Apfelbaum tanzen. Sie freuen sich über die reiche Ernte und beißen herzhaft in dessen rote Früchte.

Weitere Informationen Das Weihnachtsmusical „Zauberlehrling gesucht“, mit seinen Geschichten aus dem magischen Zauberschloss, ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Bis zum 13.12. können große und kleine Gäste das Theater im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, besuchen. Karten können unter 0331/8171930 oder karten@kmt-buntspecht.de erworben werden. Erwachsene bezahlen 13 Euro, die ermäßigten Tickets kosten 6 Euro.

Doch diese ländliche Idylle wird durch ein aufziehendes Gewitter und plötzlich sichtbare (Umwelt-)Krisen empfindlich gestört. Auf einmal hat der Fischer keine Fische, der Imker keine Bienen und der Bauer keine Ernte mehr. Ihre Not wird groß und greifbar und die Suche nach einem Ausweg auch. Und als sich jemand an den alten Zauberer erinnert, der den Ort früher immer vor Unbill beschützte, taucht wie aus dem Nichts dessen Gehilfe mit bunter Kutsche und glitzerndem Gefolge auf und verkündet den Willen seines Meisters, einen Nachfolger für sich selbst zu finden.

Sogleich wollen viele der Dorfkinder mit ihm ins geheimnisvolle Zauberschloss reisen, um das Zaubern zu lernen und damit ihre kleine eigene Welt wieder in Ordnung zu bringen. Acht werden schließlich auserwählt und sollen miteinander und an zahlreichen Stationen ihre Kräfte messen und verschiedene Aufgaben erfüllen. Die über 100 Mädchen und Jungen, die jeweils ein Jahr lang an dem musikalischen Riesenprojekt proben, lernen dabei singen, tanzen und spielen und man merkt in jedem Moment, mit wie viel Eifer und Freude sie dabei sind.

Und man kann sehen und hören, wer schon länger ein „Buntspecht“ ist, und es beispielsweise beim Singen schon zur Meisterschaft gebracht hat. Aber aller Anfang ist schwer, und jeder, der hier mitmacht, muss länger als ein Jahr lang mitarbeiten, um dann mit den anderen gemeinsam auf der Bühne des Treffpunkts Freizeit zu stehen. Und in diesem Jahr in zwei Besetzungen bis zum 13. Dezember – Hut ab! – insgesamt 20 Aufführungen zu bestreiten.

Die Aufführungen des KinderMusikTheaters „Buntspecht“ sind seit mehr als drei Jahrzehnten eine gerade in der Weihnachtszeit feste Größe im Potsdamer Kinder und Jugendtheaterbereich und die engagierte Arbeit der Gründerin wurde 2023 auch mit dem Integrationspreis der Landeshauptstadt Potsdam für ihre Inszenierung „Ankommen ist schwer“ ausgezeichnet.

In ihrer jetzigen opulenten Weihnachtsinszenierung werden sowohl die Zauberlehrlinge als auch das bunt gemischte Publikum in eine märchenhaft-fantastische Zauberwelt mitgenommen, in der die Zauber-Eleven auch auf Riesenspinnen reiten oder durch die Lüfte fliegen. Doch vor allem aber lernen sie, dass es möglich ist, mit der Kraft der Fantasie und der Gemeinsamkeit Ängste zu überwinden und Krisen gemeinsam zu begegnen.

Das alles geschieht in den fabelhaften Kulissen von Claudia Mönnich, Klaus Mertins und Lutz Hoffmann und mit den farbenfrohen Kostümen von Tina Kurrat, die einen wunderschönen Rahmen für die quirligen Kinderdarsteller bieten. Und manche, wie zum Beispiel der Potsdamer Schauspieler Hannes Wegner oder der Zauberer Felix Wohlfahrt, haben bei Margitta Burghardt die Bretter, die die Welt bedeuten, schon als Kinder kennen- und liebengelernt.