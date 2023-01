Zeitzeugen im Potsdam Museum Potsdams wilde 90er-Jahre

Überall in der Stadt wurden nach der Wende leerstehende Häuser besetzt - zum Wohnen, für Kulturveranstaltungen oder als Kneipe genutzt - wie das Walhalla in der Dortustraße 5. Das Potsdam Museum blickt jetzt auf diese Zeit zurück und diskutiert mit Zeitzeug:innen, was von Potsdams wilden 90ern geblieben ist. Damit startet die neue Veranstaltungsreihe „Museumsfenster – Dein Blick auf Potsdam“, die sich an die Generation 30+ richtet. Die eingeladenen Gäste sollen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Stadtführer Robert Leichsenring wird zum Auftakt berichten. Die Reihe startet am 13. Januar im Potsdam Museum am Alten Markt, Beginn 18 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro. Um Anmeldung unter 0331-289-6868 wird gebeten. (kdg)

